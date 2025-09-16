Psi Rende, Tenuta: «Siamo preoccupati per il destino dei 12 lavoratori Covisian»

il caso

COSENZA «Siamo molto preoccupati per il destino dei 12 lavoratori Covisian che hanno svolto la loro attività per conto del servizio CUP dell’Asp di Cosenza. È davvero inaccettabile e, nello stesso tempo, sconcertante quello che è avvenuto in questi mesi e, più precisamente, dal 10 giugno scorso, allorquando a questi lavoratori è stato dato il benservito. È stato comunicato loro, infatti, la sospensione del servizio CUP, nonostante la scadenza di tale servizio fosse il 31.12.2025 – poiché l’Asp di Cosenza doveva entrare a far parte, per il servizio delle prenotazioni telefoniche dei cittadini, nel call center regionale – senza che agli stessi sia stato garantito, attraverso la clausola sociale, il passaggio nella nuova società appaltante». E’ la nota diffusa da Francesco Tenuta, del Psi di Rende.

«Sono stati contattati, solo ufficiosamente, da una società di Catanzaro, la quale ha comunicato loro di essere subentrati alla Covisian S.p.A. nella gestione dell’appalto del servizio Call Center, collegato al CUP su scala regionale, e solo ufficiosamente è stata formulata una proposta di lavoro che non tiene conto dell’anzianità aziendale, del livello contrattuale, della continuità occupazionale e, soprattutto, impone loro l’applicazione di un CCNL difforme da quello delle Telecomunicazioni. A ciò, si deve aggiungere che la richiesta di dimissione dalla “vecchia” società per accettare la nuova proposta di lavoro è stata inoltrata soltanto agli addetti al CUP telefonico e non anche ai colleghi impegnati nei servizi in presenza. Per non parlare dell’ultima gara d’appalto dell’ASP di Cosenza, la quale ha pubblicato un elenco dei dipendenti da assorbire, escludendo inspiegabilmente i 12 lavoratori del servizio CUP. Eppure, le stesse delibere aziendali stabiliscono che tali lavoratori rappresentano un comparto unico e indivisibile insieme a quelli che lavorano presso gli sportelli. Ebbene, tutto ciò ha generato e genera forti preoccupazioni tra gli operatori coinvolti, stretti nella morsa di accettare, “al buio”, la proposta lavorativa della nuova società subentrante, rassegnando le dimissioni volontarie dalla Covisian (alla quale sono legate da un contratto a tempo indeterminato) o di mantenere il rapporto lavorativo con la stessa Covisian, con ricollocazione su altre commesse preesistenti, senza escludere possibili aperture di procedure di licenziamento per esubero del personale. Non può essere calpestata la dignità umana e professionale di questi lavoratori e di tutte le loro famiglie. Chiediamo, dunque, all’Asp di Cosenza ed alla Covisian di voler chiarire, una volta per tutte, tale vicenda, garantendo la continuità occupazionale dell’intero perimetro del personale, rendendoci, sin d’ora disponibili, io e il mio partito a tutti i livelli, a collaborare per quanto di nostra competenza a tutela di tutti i lavoratori coinvolti», conclude la nota.