Catanzaro, Turrini arbitrerà la sfida contro la Reggiana di Dionigi
Resi noti i direttori di gara della quarta giornata del campionato di serie B
ROMA Sono stati resi noti i direttori di gara della quarta giornata del campionato di serie B. Frosinone – Sudtirol (19/09, ore 19) arbitro: Zanotti di Rimini; Palermo – Bari (19/09, ore 21) arbitro: Perenzoni di Rovereto; 20/09 – Ore 15 – Reggiana – Catanzaro arbitro: Turrini di Firenze; Spezia – Juve Stabia arbitro: Massimi di Termoli; Venezia – Cesena arbitro: Marchetti di Ostia Lido; Monza – Sampdoria (ore 17.15) arbitro: Abisso di Palermo; Mantova – Modena (ore 19.30) arbitro: Pairetto di Nichelino; Carrarese – Avellino (21/09, ore 15) arbitro: Mucera di Palermo; Pescara – Empoli (21/09, ore 17.15) arbitro: Di Bello di Brindisi; Padova – Virtus Entella (21/09, ore 19.30) arbitro: Galipò di Firenze.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato