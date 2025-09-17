Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:03
Si legge in: 1 minuto
Grande successo per il libro “Turchese, non meno di sette” di Giuseppe Femia – VIDEO

Autoprodotto e pubblicato da Amazon, è tra i libri più letti. Nel racconto emerge l’amore la Calabria e per le sue radici

Pubblicato il: 17/09/2025 – 16:42
Il libro di Giuseppe Femia “Turchese, non meno di sette“, autoprodotto e pubblicato da Amazon, è tra i libri più letti. Un’opera in cui viene raccontata la felicità e la possibilità di arrivare a raggiungere una percezione di sé stessi. L’autore, nativo di Locri, racconta il perché di una scrittura coinvolgente e dinamica ché trova e incontra l’altro in una relazione dialogica. Il racconto ruota intorno alla figura di Davide e di una magia che diventa catarsi e luogo di cura per ritrovarsi. Attraverso una serie di combinazioni metaforiche il mago riesce a restituire a ogni personaggio la sua dimensione e la sua vitalità. Giuseppe Femia è psicoterapeuta dell’Apc, una delle più prestigiose scuole romane. Ha esordito nella scrittura per Albatros con Natalina teneva le fila. In ogni racconto emerge il suo amore per la Calabria e per le sue radici. La scelta dell’auto produzione con Amazon ha avuto successo e il libro sta ottenendo un grande riscontro mediatico.

