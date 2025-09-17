Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:11
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il fatto

Incendio a Reggio, in fiamme il mercato ortofrutticolo – FOTO E VIDEO

Interessati alcuni box presenti nella struttura. Sul posto i Vigili del fuoco

Pubblicato il: 17/09/2025 – 16:31
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incendio a Reggio, in fiamme il mercato ortofrutticolo – FOTO E VIDEO

Un incendio dalla tarda mattinata di oggi ha interessato l’area del mercato ortofrutticolo di Reggio Calabria. Le fiamme, sviluppatesi da cumuli di materiali di scarto, si sono propagate all’interno di alcuni box presenti nella struttura. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalle sedi di Villa San Giovanni, Melito Porto Salvo e dalla sede centrale di Reggio Calabria.

In supporto alle operazioni di spegnimento sono state altresì impiegate due autobotti per il rifornimento idrico e l’automezzo dell’aeroporto, con capacità di 25.000 litri. Non si registrano danni a persone. L’intervento dei Vigili del Fuoco è tuttora in corso per la completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area interessata. (redazione@corrierecal.it)

Il video:

Argomenti
Importanti
in fiamme il mercato ortofrutticolo
Incendio a Reggio
incendio mercato ortofrutticolo
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x