Malore in mare a Isola Capo Rizzuto, muore un 76enne di San Giovanni in Fiore

la tragedia

ISOLA DI CAPO RIZZUTO Tragedia nel pomeriggio di oggi sulla Spiaggia Grande di Isola Capo Rizzuto, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in mare. Il pensionato, residente a San Giovanni in Fiore, si trovava a pochi metri dalla riva quando, secondo una prima ricostruzione, si è improvvisamente sentito male, finendo privo di sensi in acqua. A notarlo è stato un bagnante, che si è immediatamente tuffato per riportarlo sulla battigia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: il 76enne è stato dichiarato morto. Sulla vicenda sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Dai primi elementi, il decesso sarebbe riconducibile a un malore improvviso.

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