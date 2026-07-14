Cosenza, ora è ufficiale: Coppitelli è il nuovo allenatore della squadra rossoblù

l’annuncio

COSENZA Ora è ufficiale, Federico Coppitelli è il nuovo allenatore del Cosenza Calcio. Il club di Eugenio Guarascio ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al 41enne romano. Il nuovo allenatore ha oggi firmato il contratto fino al 30 giugno 2027 con il club rossoblù. Uefa Pro Coach, con esperienza maturata all’estero nell’NK Osijek in Croazia. «Nell’ultimo campionato di Serie C – riporta la nota del club – ha allenato la Casertana portando la squadra ai playoff con 66 punti. In passato ha preparato, con ottimi risultati nei rispettivi campionati, i settori giovanili del Torino U19, della Roma U19/U17, del Frosinone U19/U17 e del Lecce U19. Mister Coppitelli è attualmente al lavoro per pianificare la preparazione precampionato. Il Cosenza Calcio ringrazia Federico Coppitelli per aver scelto di abbracciare i colori rossoblù. Il club riconosce come grande valore aggiunto la professionalità, l’entusiasmo e la dedizione dimostrati fin dai primi contatti. Benvenuto a Cosenza, mister Coppitelli. Forza Lupi».

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