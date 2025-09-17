Skip to main content

rapporto Istat

Partecipazione politica, al sud i livelli più bassi

In Calabria, Sicilia e Campania oltre un terzo degli uomini e quasi la metà delle donne non si informano mai

Pubblicato il: 17/09/2025 – 14:29
ROMA Il rapporto Istat sulla partecipazione politica in Italia rileva forti differenze regionali. Nel 2024 oltre il 52% degli abitanti del Centro-Nord si informa settimanalmente di politica, contro circa il 40% nel Mezzogiorno. A non informarsi mai è il 37,3% della popolazione di Sud e Isole, contro il 25% del Nord. Calabria, Sicilia e Campania registrano i livelli più bassi: in queste regioni oltre un terzo degli uomini e quasi la metà delle donne non si informano mai di politica. In Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia i valori sono invece più elevati: si informano regolarmente di politica il 59,8% degli uomini trentini e il 49,9% delle donne. Il divario di genere nel Mezzogiorno supera i 12 punti, con picchi di 13 in Calabria e Sicilia.

Argomenti
astensionismo
disaffezione alla politica
divario nord sud partecipazione politica
Nazionale
Partecipazione politica
rapporto Istat partecipazione politica
Categorie collegate
Nazionale
