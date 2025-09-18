Skip to main content

Denis Bergamini, il ricordo di Donata per il suo compleanno e l’attesa per l’appello

Oggi l’ex calciatore del Cosenza calcio avrebbe compiuto 63 anni. La sorella: «È il primo compleanno con la verità scritta su ciò che ti hanno fatto»

Pubblicato il: 18/09/2025 – 11:02
COSENZA «Buon compleanno Denis! Il primo compleanno, da quel lontano 1989, con la verità scritta su ciò che ti hanno fatto. Ora la giustizia non può più e non deve più fare “capochino”. L’estate sta finendo e l’appello si avvicina». È il messaggio pubblicato oggi sui social da Donata Bergamini, sorella di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989, in circostanze a lungo rimaste oscure. Denis oggi avrebbe compiuto 63 anni. Per la sua morte, il 1° ottobre 2024, l’ex fidanzata Isabella Internò è stata condannata in primo grado a 16 anni di reclusione, per omicidio in concorso con ignoti. Il processo d’appello è atteso a Catanzaro e prenderà il via il prossimo 21 ottobre. (redazione@corrierecal.it)

