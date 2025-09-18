Denis Bergamini, il ricordo di Donata per il suo compleanno e l’attesa per l’appello

il messaggio

COSENZA «Buon compleanno Denis! Il primo compleanno, da quel lontano 1989, con la verità scritta su ciò che ti hanno fatto. Ora la giustizia non può più e non deve più fare “capochino”. L’estate sta finendo e l’appello si avvicina». È il messaggio pubblicato oggi sui social da Donata Bergamini, sorella di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989, in circostanze a lungo rimaste oscure. Denis oggi avrebbe compiuto 63 anni. Per la sua morte, il 1° ottobre 2024, l’ex fidanzata Isabella Internò è stata condannata in primo grado a 16 anni di reclusione, per omicidio in concorso con ignoti. Il processo d’appello è atteso a Catanzaro e prenderà il via il prossimo 21 ottobre. (redazione@corrierecal.it)

