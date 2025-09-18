Paola Santelli racconta “Calabria con i miei occhi”: «Un modo innovativo di far conoscere la Regione»

la mostra che fa del bene

REGGIO CALABRIA Protagonista e promotrice della splendida iniziativa “Calabria con i miei occhi. Spiritualità e cultura”, presentata oggi a Reggio Calabria e raccontata nel nostro giornale, è stata Paola Santelli, sorella della compianta Jole, ex governatrice della Calabria, e presidente dell’associazione a lei dedicata. L’appuntamento, come prevedibile, è stato molto sentito e ha rappresentato un’occasione importante per riflettere sulla disabilità come possibilità e non solo come disagio, sulla Calabria, sulla valorizzazione del territorio, sull’arte e sulla cultura. Tutti temi analizzati a margine della conferenza stampa di presentazione della mostra dalla stessa Santelli, che al Corriere della Calabria ha detto: «Calabria con i miei occhi è un modo innovativo, creativo, artistico di far conoscere le meraviglie della Calabria. Siamo alla seconda edizione e quest’anno abbiamo deciso di scegliere come location i Santuari, proprio per onorare l’anno giubilare. Tuttavia, Calabria con i miei occhi non è semplicemente un book promozionale della Calabria e la mostra non è solo una mostra fotografica. È molto di più, perché speriamo che essa rappresenti un viaggio emozionale fra questi posti meravigliosi simbolo di spiritualità, di arte, di identità della Calabria e che raccontano proprio la profondità della nostra storia e la bellezza senza tempo. Poi, un focus sui protagonisti della mostra, giovani ragazzi e ragazze affetti da autismo: «Tutti questi aspetti sono interpretati magistralmente da valenti modelli professionisti, che sono anche ragazzi autistici. Sono veramente talentuosi e sono proprio simbolo di eccellenza, di forza, di resilienza e sono riusciti a diventare i custodi narratori di queste immagini meravigliose. Volevamo restituire un’immagine della Calabria con tutta la sua bellezza, la sua arte, la sua storia, una Calabria di accoglienza, di speranza, una Calabria che sa promuovere, conoscere e riconoscere i talenti in tutte le loro forme, trasformandoli come in questo caso in una bellezza condivisa». Santelli si concentra sul ruolo che riveste l’associazione dedicata alla sorella e ricorda gli obiettivi prefissati da alcuni anni: «Noi come associazione Iole Santelli abbiamo una parola d’ordine, una missione, ovvero realizzare delle iniziative sempre con positività e con una prospettiva. Tutte le nostre azioni – aggiunge -hanno come obiettivo un cambiamento concreto, come in questo caso: ragazzi che sono autistici, ma hanno un grande talento e noi li abbiamo pagati e premiati come modelli professionisti. Questo significa creare un dopo, un futuro e con questo voglio anche assicurare i genitori, perché chiunque sia genitore ha paura del dopo: invece – sottolinea Santelli – riuscendo a capire il talento che ogni ragazzo ha e veicolandolo si può dare una grande prospettiva di futura, di dignità, di una vita rispettosa, di una vita di lavoro»

Il ricordo di Jole e il pensiero sulla Calabria

Infine, Paola Santelli ricorda la figura politica della sorella, le sue idee per una Calabria migliore, e analizza l’attuale situazione nella nostra Regione: «Jole aveva in mente una rivoluzione a livello di reputazione della Calabria, voleva parlare della Calabria e dei calabresi sempre in modo positivo. Credo – afferma – che l’amministrazione di centrodestra con il presidente Occhiuto, dimessosi e ricandidatosi, si sia inserita in questo solco. Sinceramente per noi calabresi è importante essere rappresentati da persone positive, energiche, che si siedono ai tavoli a testa alta e con sguardo fiero di rappresentarci. Insomma – conclude – vedo una Calabria inserita in un contesto positivo: io ci credo, ci spero e spero che ci siano possibilità tali da garantire ai nostri figli la scelta di voler vivere in Calabria».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato