Tajani: «Non riconosceremo la Palestina se governata da Hamas»

guerra in medio oriente

ROMA Con il governo «siamo assolutamente favorevoli a sanzionare i coloni più violenti che attaccano in Cisgiordania, siamo favorevoli a sanzionare i ministri che usano linguaggi e toni violenti, abbiamo detto che siamo disposti a valutare, insieme agli altri Paesi dell’Unione europea, le sanzioni di tipo commerciale per cercare di vedere se possono colpire soltanto il governo e non abbiano ricadute sulla popolazione civile. Dobbiamo stare attenti a non infliggere sanzioni al popolo che non c’entra niente con le decisioni di Netanyahu». Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia, a Dritto e rovescio, su Rete4. «Noi siamo ultra favorevoli al riconoscimento dello Stato palestinese, il fatto è che non c’è. Lo Stato palestinese è diviso in due: da una parte c’è la Cisgiordania, governata dall’Anp, che è una forza moderata, che aveva vinto le elezioni, dall’altra parte, a Gaza, c’è Hamas, che è un’organizzazione terroristica. Noi non riconosceremo mai uno Stato che è governato dai terroristi, perché significa legittimare il terrorismo, indipendentemente dalle responsabilità che ha Israele su Gaza», ha concluso il vicepremier. (Adnkronos)

