Morte di Francesco Mirabelli, parla il sindaco Romeo: «Mi ha addolorato profondamente» – VIDEO

la tragedia al parco urbano

VIBO VALENTIA «Sento la necessità di parlare ai miei cittadini». Inizia così il video con cui il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo rompe il silenzio in seguito alla tragedia di Francesco Mirabelli, il bambino di 3 anni e mezzo morto dopo essere stato schiacciato da una trave al Parco urbano di Vibo Valentia. Sul caso continuano le indagini della Procura vibonese, mentre resta inaccessibile il Parco dopo la chiusura disposta dal Comune. «In questi giorni – ha detto Enzo Romeo – la tragedia del piccolo Francesco ci ha addolorato. Ha addolorato me profondamente ed è un dolore che non supererò con molta facilità. Ho scelto e abbiamo scelto come amministrazione il silenzio nei giorni del dolore profondo della famiglia, dei suoi genitori e di tutta l’intera cittadinanza».

Avviato il monitoraggio sulle aree ludiche nei parchi

Il primo cittadino si rivolge poi ai tanti cittadini che hanno segnalato nei giorni scorsi la poca sicurezza nelle zone verdi della città e, soprattutto, nei parchi giochi per i bambini. «L’onda emotiva che oggi pervade la città è sicuramente frutto di questa tragedia e la rispetto profondamente. Questa stessa onda ha innescato un’attenzione dei cittadini, che io apprezzo perché essere attenti alle problematiche e alla criticità della città significa essere una cittadinanza attiva. Ovviamente quando queste rilevanze e queste criticità vengono ad essere osservate e messe in evidenza senza strumentalizzazione. L’amministrazione aveva già dato la possibilità ai cittadini, fin dal mio insediamento, di poter rilevare e mettere in evidenza eventuali criticità attraverso il sito del Comune di Vibo e questo penso che sia già un atto di per sé di apertura e di capacità di ascolto». Proprio riguardo le aree ludiche dei parchi comunali, il Comune ha avviato una serie di ricognizioni per monitorarne la sicurezza. «Da un anno ci siamo fatti carico di annose e innumerevoli criticità nella città, ma non siamo stati fermi, perché in un anno abbiamo verificato, stiamo verificando ancora e continueremo a farlo e sarà un lavoro incessante. Da parte del sindaco della città, non può che esserci intanto un’accoglienza alle possibili rilevanze e nello stesso tempo dare certezza che gli uffici, tutti quanti noi, siamo al lavoro per far sì che queste criticità, se ci sono, dovranno essere risolte».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato