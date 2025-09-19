Skip to main content

Oltre un milione per rilanciare l’apicoltura calabrese: domande aperte

Il bando regionale, attivo fino a ottobre 2025, è una importante opportunità per il settore apistico calabrese, sostenendo economicamente le imprese

Pubblicato il: 19/09/2025 – 13:22
REGGIO CALABRIA C’è tempo fino al 31 ottobre 2025 per accedere ai finanziamenti a sostegno dell’apicoltura regionale nell’ambito del sottoprogramma Apistico 2023-2027 della Regione Calabria. Il dipartimento Agricoltura, riporta una nota della Cittadella, ha pubblicato il bando che prevede contributi per oltre 1 milione e 300 mila euro. Gli interventi ammissibili sono diversi: si va dal ripopolamento, al miglioramento qualitativo delle produzioni, alla prevenzione delle avversità climatiche, fino alla promozione, comunicazione e formazione per gli apicoltori. All’avviso possono partecipare Apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli o associati, anche per il tramite delle forme associate, che hanno sede legale nella Regione Calabria. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale Sian, utilizzando il servizio “Nuova gestione domande miele per beneficiario“. L’avviso è disponibile al link: https://www.regione.calabria.it/reg-ue-2021-2115-interventi-a-favo re-del-settore-apicoltura-annualita-2026/

