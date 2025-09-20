Catanzaro, oltre mille tifosi oggi a Reggio Emilia. Iemmello più avanzato – PROBABILI FORMAZIONI

sfida in trasferta

CATANZARO Il Catanzaro cerca oggi a Reggio Emilia, contro la Reggiana, la prima vittoria del suo campionato. Dopo tre pareggi consecutivi, la squadra di Alberto Aquilani ha bisogno di dare una sterzata al proprio percorso e provare a fare il salto di qualità. Fischio d’inizio alle 15 al “Città del Tricolore”, dove sono attesi oltre mille tifosi giallorossi, pronti a sostenere le Aquile in un’altra delicata trasferta.

Di fronte, una Reggiana che ha un punto in più in classifica e ha già dimostrato di essere squadra ostica, come dimostrano il buon pari esterno con la Juve Stabia e la vittoria casalinga contro l’Empoli. In panchina ci sarà anche Davide Dionigi, ex allenatore del Catanzaro, che con i giallorossi non ha vissuto la parentesi più felice della sua carriera.

Dopo la prova con luci e ombre contro la Carrarese, Aquilani chiede di più. E lo fa partendo da un’idea chiara: «Mi aspetto una squadra che dia un’identità ancora più forte rispetto a quello che stiamo proponendo», ha detto il tecnico in conferenza stampa. Non è da escludere un piccolo ma significativo cambio tattico: Iemmello potrebbe essere alzato nel suo raggio d’azione, per dare maggiore peso all’attacco, sin qui piuttosto spuntato. «È una soluzione a cui stiamo pensando», ha confermato l’allenatore.

Le scelte di formazione saranno influenzate anche dalla condizione fisica di diversi giocatori. Oudin, Cassandro e Buglio sembrano aver ritrovato continuità negli allenamenti, mentre altri, come Pandolfi (comunque convocato) e D’Alessandro, hanno lavorato a parte o con intensità ridotta. «Le scelte che farò sono in base a ciò che è successo in settimana», ha chiarito Aquilani, evidenziando come non tutti siano ancora al top, in particolare i nuovi arrivati.

Niente Reggiana per Di Francesco, gioia e dispiacere per Liberali

Non sarà del match Federico Di Francesco, che sta recuperando da un infortunio muscolare: «Ha iniziato a lavorare col gruppo in modo graduale, ma non vogliamo rischiarlo», ha precisato l’allenatore. Una piccola “perdita” anche in chiave futuro: Liberali è stato convocato dalla Nazionale Under 20 per il Mondiale, e diverse gare. «Era nell’aria – ha ammesso Aquilani – sono felice per lui, ma dispiaciuto di perderlo, perché stava crescendo molto».

Aquilani, infine, ha lasciato intendere che la squadra continuerà a evolvere anche dal punto di vista tattico: «Quando sono venuto qui avevo in testa un altro sistema di gioco, lo dico sinceramente. Le caratteristiche dei calciatori mi hanno portato a cambiarlo, ma cambieremo più volte nel campionato e anche all’interno delle singole gare». (redazione@corrierecal.it)

Probabili Formazioni

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Rozzio, Quaranta; Rover, Reinhart, Mendicino, Marras; Portanova, Tavsan; Gondo. All.: Dionigi

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Bettella, Antonini, Di Chiara; Petriccione, Pontisso; Iemmello, Cissè, Oudin, Nuamah; Iemmello. All.: Aquilani

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato