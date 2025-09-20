Pitaro: «Servizi sociali in affanno, bisogna adeguare le rette al costo reale del lavoro»

l’appello

CATANZARO «Adeguare subito le rette dei servizi sociali in Calabria al costo reale del lavoro». Lo chiede Francesco Pitaro candidato al Consiglio regionale con la lista Democratici Progressisti con Tridico presidente sottoscrivendo la petizione di Legacoop. «Ho siglato la petizione per adeguate le rette dei servizi sociali al costo reale del lavoro e incontrato Giancarlo Rafele, responsabile regionale Legacoop Sociali, per esprimergli la mia condivisione e il mio impegno, qualora eletto ad occuparmi con fermezza del sistema dei servizi sociali oggi in grave affanno. È preoccupante il fatto che le cooperative sociali che garantiscono accoglienza, cura e sostegno alle persone più fragili stanno chiudendo. Non per cattiva gestione, come mi ha riferito Rafele, ma perché chi rispetta le regole oggi è destinato a fallire. Incredibilmente, mentre il costo del lavoro è aumentato del +16%, le tariffe riconosciute da Regione e Comuni sono rimaste ferme, in alcuni casi da oltre dieci anni. È necessario allertare ogni livello istituzionale, dinanzi alle difficoltà delle cooperative, e coinvolgere l’opinione pubblica. Personalmente, sono pronto a fare la mia parte per fare adeguare, come esorta la petizione, le rette ai costi reali dei servizi entro i primi 100 giorni di mandato e a riconoscere il valore del lavoro sociale, oggi sottofinanziato e invisibile».

