Regionali, Occhiuto: «Quella del reddito è una fake-news»

l’intervista

«Vedo un grande entusiasmo. Se dovessi misurare il clima direi che è addirittura migliore di quello del 2021. Sono convinto che, in Calabria come altrove, l’auspicio della sinistra di avere la propria rivincita su Meloni con le Regionali si infrangerà contro i risultati». Lo afferma, in un’intervista a Il Resto del Carlino, Roberto Occhiuto, vicesegretario di Forza Italia ed ex governatore della Calabria che si ricandida.

«Non ho timori. Anzi, ho la netta sensazione che quel campo largo nelle urne si restringerà di molto», aggiunge. Gli viene chiesto se non ha timore neppure della loro proposta di un reddito di dignità regionale. «È una fake news – argomenta -, semplicemente perché non si può fare. Un’iniziativa del genere non si potrebbe finanziare con i fondi europei e non ci sono altri fondi sufficienti per realizzarla. Dunque, se un economista, quale Tridico è, dicesse una cosa del genere in un’aula universitaria, dovrebbe poi spiegare come è possibile che sia diventato professore…».

«Che in Calabria la sanità non funzionasse è un dato – prosegue il governatore -, siamo commissariati da quindici anni. Gli ultimi tre commissari prima di me li aveva nominati il governo Conte». Se rieletto riprenderà il ruolo di commissario? «Non ce ne sarà più bisogno. Ora è tutto certificato, niente più commissari». È sotto inchiesta ma ha detto fin da subito di essere certo della sua innocenza, «Anzi, ne sono assolutamente sicuro. Non ho mai avuto condotte neanche lontanamente censurabili». E spiega perché si è dimesso: «Sono stati i calabresi a convincermi che fosse giusto. La burocrazia è una bestia da domare, ho avuto il timore che tutto si fermasse in attesa di giudizio e non potevo permetterlo. Così ho deciso di dimettermi e di ricandidarmi». E a proposito di Tridico: «Siamo persone civili, è normale sia così. Tridico è un avversario politico e non un nemico. Io sto facendo campagna elettorale raccontando principalmente quello che ho fatto. Vado dappertutto. In tutte e cinque le province calabresi», conclude Occhiuto.