Italia Viva, Greco contro i vertici del partito a Crotone: «Pronti al commissariamento»
La coordinatrice regionale critica duramente la decisione del gruppo crotonese di sostenere Torromino. «Fuori linea con il progetto riformista del centrosinistra»
CATANZARO «I vertici di Italia Viva di Crotone sono incoerenti, fuori dalla linea dettata dal nostro leader nazionale e dalle scelte che abbiamo operato in Calabria». Lo afferma la coordinatrice regionale di Italia Viva, Filomena Greco, capolista a Cosenza per le regionali di “Casa Riformista“, che sostiene Pasquale Tridico per la presidenza della Regione, commentando, é detto in una nota, «la scelta dei vertici locali di Crotone di appoggiare, con un anno di anticipo, l’ex forzista Sergio Torromino per la carica di sindaco». «Italia Viva – aggiunge Filomena Greco – è convintamente schierata nel campo del centro sinistra, una scelta che è stata approvata dalla base che la sostiene con la mobilitazione quotidiana a favore dei nostri candidati in lista, tre professionisti di alto livello e spessore, Serena Del Negro, Emanuela Capalbo e Giuseppe Condello, presenti nella circoscrizione di centro per le regionali. In Italia Viva e in Casa Riformista non c’è spazio per i balletti in solitaria e le giravolte. Ciascuno di noi è libero di posizionarsi dove meglio crede, ma non lo può fare a nome di una base diversamente collocata». «La virata a destra dei responsabili del partito di Crotone – si aggiunge nel comunicato – sarà immediatamente oggetto di verifica al fine di un commissariamento delle figure apicali del partito». «Chi appoggia la destra, in spregio alla linea politica dettata dal nazionale – dice ancora la coordinatrice regionale di Italia Viva – non può che essere fuori dal partito, che vuole costruire un centro moderato e riformista forte a livello nazionale e che in Calabria è compatto nel sostegno al centro sinistra e al suo candidato presidente».
