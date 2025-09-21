Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:14
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il conflitto

Raid di Israele su Gaza City, almeno 4 morti: 60 in 24 ore

Colpito un edificio residenziale con civili all’interno

Pubblicato il: 21/09/2025 – 7:36
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Raid di Israele su Gaza City, almeno 4 morti: 60 in 24 ore

Almeno quattro palestinesi sono stati uccisi in un nuovo attacco aereo dell’aviazione israeliana su Gaza City. Lo riferisce l’emittente Al Jazeera, secondo quanto riportato dalla Tass, precisando che il raid ha colpito un edificio residenziale con civili all’interno. Secondo il Ministero della Salute palestinese, nella sola giornata di ieri il bilancio delle vittime causate dalle operazioni militari israeliane a Gaza City e nelle aree circostanti ha superato i 60 morti, con oltre 200 feriti.

Argomenti
Benyamin Netanyahu
bombardamenti gaza
gaza
gaza city
hamas
israele
morti gaza
raid gaza
striscia di gaza
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x