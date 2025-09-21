Tridico festeggia i 50 anni lontano dalla Calabria, ed è polemica
Il candidato governatore oggi non è al fianco della segretaria Pd Schlein per la campagna elettorale
SAN GIOVANNI IN FIORE Nella giornata in cui Elly Schlein arriva in Calabria per rilanciare la campagna del centrosinistra, il candidato presidente Pasquale Tridico è altrove. Secondo quanto trapela da ambienti politici, l’ex presidente dell’Inps – oggi europarlamentare – avrebbe scelto di festeggiare il suo 50° compleanno a Bruxelles, e non nella regione che punta a governare. L’assenza ha fatto rumore, alimentando malumori anche dentro la coalizione che lo sostiene. Proprio oggi, la segretaria del Partito Democratico è protagonista di due tappe strategiche a San Giovanni in Fiore e Cosenza, ma lo farà senza la presenza del candidato. Un dettaglio che non è passato inosservato. Non sono mancate le critiche dal centrodestra. Tra queste, quella di Pasqualina Straface (Forza Italia), che ha ironizzato: «È il suo compleanno e una bella giornata di sole in Calabria. Dove starà festeggiando, se non nella sua amata terra?».
