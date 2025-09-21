Tridico festeggia i 50 anni lontano dalla Calabria, ed è polemica

il caso

SAN GIOVANNI IN FIORE Nella giornata in cui Elly Schlein arriva in Calabria per rilanciare la campagna del centrosinistra, il candidato presidente Pasquale Tridico è altrove. Secondo quanto trapela da ambienti politici, l’ex presidente dell’Inps – oggi europarlamentare – avrebbe scelto di festeggiare il suo 50° compleanno a Bruxelles, e non nella regione che punta a governare. L’assenza ha fatto rumore, alimentando malumori anche dentro la coalizione che lo sostiene. Proprio oggi, la segretaria del Partito Democratico è protagonista di due tappe strategiche a San Giovanni in Fiore e Cosenza, ma lo farà senza la presenza del candidato. Un dettaglio che non è passato inosservato. Non sono mancate le critiche dal centrodestra. Tra queste, quella di Pasqualina Straface (Forza Italia), che ha ironizzato: «È il suo compleanno e una bella giornata di sole in Calabria. Dove starà festeggiando, se non nella sua amata terra?».

