Concorso ASMEL 2025, le domande entro il 30 settembre
La selezione è finalizzata alla formazione e all’aggiornamento di elenchi di idonei da cui i Comuni e le amministrazioni aderenti potranno attingere per assunzioni a tempo determinato o indeterminato.
Posti a concorso e profili disponibili
Il bando riguarda 37 profili professionali, suddivisi in tre aree:
– Area degli operatori esperti (ex Cat. B): collaboratori amministrativi, tecnici manutentivi (idraulico, muratore, elettricista, giardiniere), autisti scuolabus, addetti biblioteca, ausiliari del traffico e altri.
– Area degli istruttori (ex Cat. C): istruttori amministrativi, contabili, tecnici (geometra), informatici, di vigilanza, turistici e in comunicazione.
– Area dei funzionari ed elevata qualificazione (ex Cat. D): funzionari amministrativi e contabili, tecnici (ingegneri, architetti, agronomi), assistenti sociali, psicologi, avvocati, farmacisti, educatori e altri profili ad alta specializzazione.
Requisiti di partecipazione
Per accedere al concorso ASMEL 2025 è necessario:
– cittadinanza italiana o di un Paese UE;
– età minima di 18 anni;
– idoneità fisica alle mansioni richieste;
– assenza di condanne penali o procedimenti che impediscano l’assunzione nella PA;
– assolvimento degli obblighi di leva (se previsti);
– conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici di base;
– possesso del titolo di studio richiesto in base al profilo (obbligo scolastico, diploma o laurea – vedi tabella allegata al bando).
Prove d’esame
La selezione prevede una prova scritta online, strutturata in un quiz a risposta multipla da 60 quesiti così suddivisi:
30 domande su materie specifiche del profilo;
25 domande su materie comuni;
5 domande di lingua inglese e informatica.
Gli idonei rimarranno inseriti negli elenchi ASMEL per tre anni o fino all’assunzione a tempo indeterminato.
Per le assunzioni, gli enti procederanno con interpelli e prove selettive semplificate.
Modalità di presentazione della domanda
La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata disponibile sul sito ASMELAB entro le ore 12:00 del 30 settembre 2025.