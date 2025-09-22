Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

lavoro e opportunità

Concorso ASMEL 2025, le domande entro il 30 settembre

Il bando riguarda 37 profili professionali, suddivisi in tre aree

Pubblicato il: 22/09/2025 – 22:20
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Concorso ASMEL 2025, le domande entro il 30 settembre

La selezione è finalizzata alla formazione e all’aggiornamento di elenchi di idonei da cui i Comuni e le amministrazioni aderenti potranno attingere per assunzioni a tempo determinato o indeterminato.

Posti a concorso e profili disponibili
Il bando riguarda 37 profili professionali, suddivisi in tre aree:
– Area degli operatori esperti (ex Cat. B): collaboratori amministrativi, tecnici manutentivi (idraulico, muratore, elettricista, giardiniere), autisti scuolabus, addetti biblioteca, ausiliari del traffico e altri.
– Area degli istruttori (ex Cat. C): istruttori amministrativi, contabili, tecnici (geometra), informatici, di vigilanza, turistici e in comunicazione.
– Area dei funzionari ed elevata qualificazione (ex Cat. D): funzionari amministrativi e contabili, tecnici (ingegneri, architetti, agronomi), assistenti sociali, psicologi, avvocati, farmacisti, educatori e altri profili ad alta specializzazione.

Requisiti di partecipazione
Per accedere al concorso ASMEL 2025 è necessario:
– cittadinanza italiana o di un Paese UE;
– età minima di 18 anni;
– idoneità fisica alle mansioni richieste;
– assenza di condanne penali o procedimenti che impediscano l’assunzione nella PA;
– assolvimento degli obblighi di leva (se previsti);
– conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici di base;
– possesso del titolo di studio richiesto in base al profilo (obbligo scolastico, diploma o laurea – vedi tabella allegata al bando).

Prove d’esame
La selezione prevede una prova scritta online, strutturata in un quiz a risposta multipla da 60 quesiti così suddivisi:
30 domande su materie specifiche del profilo;
25 domande su materie comuni;
5 domande di lingua inglese e informatica.
Gli idonei rimarranno inseriti negli elenchi ASMEL per tre anni o fino all’assunzione a tempo indeterminato.
Per le assunzioni, gli enti procederanno con interpelli e prove selettive semplificate.

Modalità di presentazione della domanda
La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata disponibile sul sito ASMELAB entro le ore 12:00 del 30 settembre 2025.

Argomenti
asmel
bando asmel
concorso asmel
Lavoro
opportunità lavoro
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x