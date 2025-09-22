Si legge in: 1 minuto
Flotilla a Gaza, Tajani: «Israele darà garanzie agli italiani»
Lo ha assicurato il ministro degli esteri in conferenza stampa a New York
Pubblicato il: 22/09/2025 – 21:40
ROMA «Stamani ho parlato con il Ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar e ho insistito affinché ci siano tutte le garanzie necessarie per i cittadini italiani che fanno parte della flottiglia, ricordando a Israele che ci sono anche alcuni parlamentari». Lo ha assicurato il ministro degli esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a New York sottolineando che per i membri italiani della Flotilla «c’è la copertura da parte della nostra ambasciata, del nostro consolato». «Ho anche chiesto – ha aggiunto Tajani – che potessero essere messi nelle condizioni di depositare il materiale umanitario e gli aiuti alimentari che portano il popolo palestinese».
