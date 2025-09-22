Stupro di gruppo, condannati Ciro Grillo e i tre amici

la sentenza

ROMA Sono stati condannati tutti per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica, Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta. Per Grillo jr, Capitta e Lauria i giudici del tribunale di Tempio Pausania (Sassari) hanno previsto una condanna di otto anni, mentre per Corsiglia a sei anni e mezzo. Il collegio ha riconosciuto ai quattro le attenuanti generiche e deciso una provvisionale di 10mila euro da liquidare alle parti civili per Ciro Grillo, Lauria e Capitta, di 5mila euro invece per Corsiglia. Quest’ultimo è stato condannato per stupro di gruppo ma assolto dall’accusa di aver molestato l’amica della studentessa italo-norvegese prendendo e diffondendo le foto a fondo sessuale scattate mentre la ragazza dormiva sul divano nella villetta della famiglia Grillo. In sede civile verranno poi stabiliti i risarcimenti alle parti lese. Il pm aveva chiesto 9 anni per tutti gli imputati.