Maxi frode da 2,3 milioni con i crediti Pnrr: sequestri ad Ancona

la scoperta

ANCONA I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Ancona hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di oltre 2,3 milioni di euro, emesso dal gip su richiesta della Procura di Ancona, sottoponendo a vincolo beni immobili, quote societarie nonché disponibilità finanziarie detenute anche su conti correnti esteri. L’operazione, condotta dai finanzieri del Nucleo Pef del capoluogo dorico, scrivono le fiamme gialle in una nota, ha permesso di individuare «una società anconetana quale anello di un più ampio circuito fraudolento, creato al solo fine di generare crediti d’imposta fittizi attraverso false fatturazioni attestanti cessioni d’azienda e di brevetti industriali risultati inesistenti, nonché investimenti in beni strumentali aziendali e corsi di formazione in realtà mai avvenuti». Attraverso tali condotte illecite, la società era riuscita quasi ad azzerare il debito verso l’erario, costituito prevalentemente dai contributi previdenziali ed assistenziali da versare a fronte della manodopera fornita ad una consorziante, avvalendosi di tali crediti fittizi per oltre 2,3 milioni di euro (una parte dei quali finanziabili con risorse del Pnrr). La società, operante nel settore della cantieristica navale, è stata individuata grazie a una attenta analisi di rischio realizzata dai militari del Nucleo Pef di Ancona, per monitorare la corretta destinazione degli incentivi alle imprese introdotti dal Pnrr sotto forma di crediti d’imposta. Nell’ambito di tale analisi, sono stati individuati «oltre 50 soggetti economici operanti nella provincia di Ancona, nei cui confronti sono state contestate violazioni ed irregolarità meno gravi, che hanno portato al recupero dei crediti di imposta fruiti pari a circa 4 milioni di euro». A certificare la bontà delle attività eseguite dal Nucleo Pef di Ancona, quasi la metà di questi soggetti ha già scelto la strada del dialogo con l’Amministrazione finanziaria, accedendo ai diversi istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla normativa nazionale, come l’adesione al processo verbale di constatazione o il ravvedimento operoso, versando o rateizzando gli importi dovuti a causa delle compensazioni di crediti di imposta effettuate in assenza dei requisiti previsti. Nei confronti della società responsabile delle più gravi condotte di frode fiscale e indebita compensazione, invece, gip di Ancona, sposando in toto le conclusioni investigative rappresentate dal Nucleo Pef di Ancona, ha emesso «un decreto di sequestro preventivo per oltre 2,3 milioni di euro, coincidente con l’importo delle indebite compensazioni contestate».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato