Ultimo aggiornamento alle 17:05
le previsioni

Meteo, arriva il maltempo. Domani allerta gialla in Calabria

Emesse l’allerta arancione in Veneto. Previste precipitazioni diffuse

Pubblicato il: 23/09/2025 – 17:05
Ancora maltempo sull’Italia. Dalla mattinata di domani, informa un avviso meteo della Protezione civile, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania, in estensione sulla Sicilia. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta arancione su alcuni settori del Veneto, mentre è gialla su ampi settori di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sui settori centro-meridionali della Toscana, su gran parte di Abruzzo, Campania, Calabria e Sardegna, parte della Basilicata e sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Molise e Sicilia. 

