Meteo, arriva il maltempo. Domani allerta gialla in Calabria
Emesse l’allerta arancione in Veneto. Previste precipitazioni diffuse
Ancora maltempo sull’Italia. Dalla mattinata di domani, informa un avviso meteo della Protezione civile, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania, in estensione sulla Sicilia. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta arancione su alcuni settori del Veneto, mentre è gialla su ampi settori di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sui settori centro-meridionali della Toscana, su gran parte di Abruzzo, Campania, Calabria e Sardegna, parte della Basilicata e sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Molise e Sicilia.
