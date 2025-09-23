Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:19
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

giudice sportivo

Multa da 4mila euro per il Catanzaro

Nessun provvedimento per i calciatori giallorossi. Tra le società sanzionate anche Palermo, Carrarese e Avellino

Pubblicato il: 23/09/2025 – 13:59
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Multa da 4mila euro per il Catanzaro

MILANO In riferimento alle partite dell’ultima giornata di Serie B, il giudice sportivo ha squalificato per tre giornate Luigi Cherubini (Sampdoria) e Joseph Alfred Duncan (Venezia). Una giornata di squalifica per Patrick Ciurria (Monza), Patrick Enrici (Avellino), Andrea Tiritiello (Virtus Entrlla). Per quanto riguarda gli allenatori: una giornata di stop per Fabrizio Castori (Sudtirol) “per avere, al termine del primo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica gravemente irrispettosa; infrazione rilevata da un Assistente”. Una giornata di stop anche a Raul Bertarelli (Virtus Entella). Per quanto riguarda dirigenti e preparatori: 1 turno di stop a Paolo Me e(Carrarese), Antonio Monstaritolo (Avellino) e Alessandro Micheli (Juve Stabia). Infine multe di 5 mila euro per il Palermo e di 4mila per il Catanzaro “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo”.

Foto Us Catanzaro

.

SET 25Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
catanzaro calcio
giudice sportivo serie b
multa catanzaro calcio
sport
US CATANZARO
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x