‘Ndrangheta, processo “Malapigna”: 14 anni per Giancarlo Pittelli. 22 anni per Rocco Delfino – NOMI

la sentenza

REGGIO CALABRIA È stata condannato a 14 anni di reclusione Giancarlo Pittelli, l’ex penalista di Catanzaro accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo intentato contro la cosca Piromalli di Gioia Tauro. La decisione dei giudici al termine del processo “Malapigna” istruito dalla Dda di Reggio Calabria contro la cosca Piromalli di Gioia Tauro. Nell’udienza dell’8 settembre scorso, al termine della sua requisitoria il pubblico ministero ha chiesto per Pittelli una condanna a 16 anni di reclusione. Inflitta una condanna a 22 anni, invece, per Rocco Delfino.

L’inchiesta

Si è chiuso così il processo nato da un’indagine che ha colpito esponenti di spicco della cosca Piromalli, svelando pure un traffico di rifiuti che sarebbe stato gestito dall’imprenditore Rocco Delfino detto “u Rizzu”. L’imprenditore, considerato il braccio economico del clan di Gioia Tauro, è stato condannato a 22 anni di carcere per associazione mafiosa. Per lui, la Dda guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli, aveva chiesto 29 anni di reclusione. Secondo gli inquirenti, negli anni Novanta Delfino era un mero partecipe del clan per poi diventare “capo ed organizzatore della cosca con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire”.

L’operazione “Malapigna” è scattata il 19 ottobre 2021, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria ed eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale e dal Comando provinciale, facendo emergere – secondo l’accusa – un sistema di collegamenti tra esponenti della criminalità organizzata e ambienti economici e politici.

Le condanne: