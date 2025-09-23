Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:19
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la questione palestinese

Veglia di preghiera per il popolo di Gaza: appuntamento a Cosenza il 25 settembre

L’Arcidiocesi promuove un momento di testimonianza. La Cisl in campo con solidarietà concreta e un appello alla pace

Pubblicato il: 23/09/2025 – 13:20
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Veglia di preghiera per il popolo di Gaza: appuntamento a Cosenza il 25 settembre

COSENZA L’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano promuove una Veglia di Preghiera per il popolo di Gaza, presieduta da S.E. Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, per esprimere vicinanza e sostegno spirituale alla popolazione civile colpita da una drammatica crisi umanitaria.
«Siamo tutti chiamati a fermarci, riflettere e agire per la pace. Per questo, come CISL di Cosenza, aderiamo con convinzione a questa iniziativa, invitando la cittadinanza – in particolare gli amici e le amiche dell’area urbana – a partecipare e a condividere questo momento di preghiera e testimonianza collettiva. Il nostro impegno per la pace si traduce anche in azioni concrete, di solidarietà e di vicinanza a chi soffre» – ha dichiarato Michele Sapia, segretario generale Ust Cisl Cosenza.
L’appuntamento è per giovedì 25 settembre 2025: Ore 19:30 – Partenza della marcia silenziosa dalla Chiesa del Carmine, Cosenza; Ore 20:00 – Veglia di preghiera presso la Parrocchia San Nicola, Cosenza.
La Veglia si colloca all’interno di un più ampio impegno promosso dalla CISL a livello nazionale, che dall’11 settembre ha avviato una sottoscrizione straordinaria a favore della popolazione civile di Gaza, duramente colpita da una crisi senza precedenti. «La raccolta di fondi – afferma la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola – nasce dalla volontà di tradurre in azione concreta il nostro appello alla pace e alla giustizia. La Csil ribadisce che la pace è un dovere da costruire con atti concreti: servono corridoi umanitari, un cessate il fuoco immediato e il rilancio del dialogo per una soluzione politica fondata sulla coesistenza di due popoli e due Stati».

Come contribuire

In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la raccolta fondi sostiene interventi umanitari urgenti destinati a donne, uomini e bambini privati dei beni essenziali, delle cure e della dignità.
Chiunque voglia partecipare alla raccolta può effettuare un versamento tramite:
IBAN: IT73I0103003201000002918273 intestato a: CISL – Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza; causale: “Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza”
L’intero ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana.

Argomenti
Cisl Cosenza
Giovanni Checchinato
MICHELE SAPIA
monsignor giovanni checchinato
società
ust cisl cosenza
Veglia di preghiera per il popolo di Gaza
veglia per gaza a cosenza
veglia vescovo e cisl per gaza
Categorie collegate
Cosenza
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x