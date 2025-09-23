Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:54
la decisione

Violenza sessuale ai danni di una minore, non andrà a processo un parrucchiere di Roggiano Gravina

«Non doversi procedere». E’ l’esito della camera di consiglio con il gup che ha prosciolto l’imputato

Pubblicato il: 23/09/2025 – 17:22
COSENZA «Non doversi procedere». E’ l’esito della camera di consiglio, al termine della quale, il gup del tribunale di Cosenza ha prosciolto da tutte le accuse un noto parrucchiere di Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. L’imputato (difeso dall’avvocato Angiolino Franco) era chiamato a rispondere del reato di violenza sessuale ai danni di una giovane che, secondo quanto dalla stessa riferito, era minorenne all’epoca dei fatti. La procura di Cosenza aveva avanzato richiesta di rinvio a giudizio, cui si erano associate le parti civili. (f.b.)

