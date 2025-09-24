Skip to main content

Il Mit: «Il Ponte non è in discussione, presto daremo tutte le integrazioni richieste dalla Corte dei Conti»

L’intervento dopo i rilievi espressi dalla magistratura contabile su tempi e modalità della delibera Cipess

Pubblicato il: 24/09/2025 – 17:26
ROMA «Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti, a maggior ragione per un’opera così rilevante. Il Ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro». Così una nota del Mit dopo i rilievi espressi dalla magistratura contabile su tempi e modalità della delibera Cipess.

