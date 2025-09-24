Morto durante un intervento in una clinica privata a Cosenza: cinque indagati

le indagini

COSENZA Sono cinque i sanitari indagati per omicidio colposo dalla Procura di Cosenza in seguito alla morte di Guglielmo Gualtieri, il 40enne deceduto venerdì scorso in una clinica privata. Il decesso è avvenuto durante un intervento per l’asportazione della colecisti. La Procura darà incarico per l’accertamento autoptico a tre medici legali, Berardo Silvio Cavalcanti, Vannio Vercillo e Bruno Amantea. I familiari di Guglielmo Gualtieri – che si sono affidati allo studio Giesse risarcimento della sede di Lamezia Terme, che ha reso noto la notizia – hanno a loro volta nominato diversi professionisti tra i quali legali e medici legali che li assisteranno sia durante l’accertamento autoptico, sia nel procedimento penale. «I familiari chiedono a gran voce verità e giustizia – sottolineano Mary Paolella e Domenico Mesiano, consulenti di Giesse -. Faremo di tutto per stare al loro fianco in questo momento così tragico. Qualsiasi ipotesi, in questo momento, è prematura ma riponiamo la massima fiducia nel lavoro certosino che sta svolgendo la magistratura». (Ansa)

