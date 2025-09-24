Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:38
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

i soccorsi

Scontro tra due autobus sulla Statale 106 a Simeri Crichi, a bordo circa 100 passeggeri: tra loro alcuni feriti lievi – FOTO

Sui mezzi molti studenti. Sul posto presenti tre ambulanze per l’assistenza sanitaria. In azione vigili del fuoco e carabinieri

Pubblicato il: 24/09/2025 – 9:07
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scontro tra due autobus sulla Statale 106 a Simeri Crichi, a bordo circa 100 passeggeri: tra loro alcuni feriti lievi – FOTO

SIMERI CRICHI Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro (distaccamento di Sellia Marina) è impegnata nel comune di Simeri Crichi sulla strada statale 106 per un incidente stradale. Due i mezzi coinvolti, due autobus con a bordo circa un centinaio passeggeri, perlopiù studenti, che hanno riportato ferite lievi e contusioni, e che sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei mezzi. Sul posto presenti i carabinieri per gli adempimenti di competenza e 3 ambulanze per l’assistenza sanitaria. Il transito sulla SS106, nel tratto interessato dal sinistro, su unica corsia a senso alternato sino al termine delle operazioni di soccorso.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
INCIDENTE STATALE 106
incidente stradale
Rilevanti
scontro tra autobus
SIMERI CRICHI
vigili del fuoco
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x