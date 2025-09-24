Scontro tra due autobus sulla Statale 106 a Simeri Crichi, a bordo circa 100 passeggeri: tra loro alcuni feriti lievi – FOTO

i soccorsi

SIMERI CRICHI Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro (distaccamento di Sellia Marina) è impegnata nel comune di Simeri Crichi sulla strada statale 106 per un incidente stradale. Due i mezzi coinvolti, due autobus con a bordo circa un centinaio passeggeri, perlopiù studenti, che hanno riportato ferite lievi e contusioni, e che sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei mezzi. Sul posto presenti i carabinieri per gli adempimenti di competenza e 3 ambulanze per l’assistenza sanitaria. Il transito sulla SS106, nel tratto interessato dal sinistro, su unica corsia a senso alternato sino al termine delle operazioni di soccorso.

