24/09/2025 – 17:54

Vibo, il Comune traccia un bilancio delle opere pubbliche: «31 cantieri chiusi in un anno»

L’assessore Monteleone: «Proseguiamo con lo stesso ritmo fino a completare tutte le opere in programma»

Pubblicato il: 24/09/2025 – 17:54
VIBO VALENTIA «Con una media di oltre due interventi al mese, sono 31 i cantieri chiusi». L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, con l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Monteleone, traccia un bilancio del primo anno di attività tra le opere pubbliche già concluse e quelle giunte nella fase di ultimazione. Tra quelle con grande attesa spiccano le aperture del Sottopasso di Vibo Marina e la strada di accesso della frazione San Pietro. L’assessore Salvatore Monteleone ha espresso la sua soddisfazione per gli esiti fin qui ottenuti e non certo scontati all’atto del suo insediamento: «Mi
sono ritrovato a dover seguire oltre 80 cantieri, la gran parte in condizione di stallo. I risultati raggiunti sono la prova di una pianificazione efficace, applicata dal mio assessorato, per la gestione dei cantieri, alcuni dei quali erano stati solo aperti. Il primo obbligo di un’amministrazione è quello di portare a conclusione le opere così da evitare il perdurare di disagi per la cittadinanza. E tenere conto anche delle
procedure legate alle scadenze temporali dei finanziamenti. Dunque, obblighi e impegni quotidiani che non possono essere disattesi. Come fin qui s’è fatto con puntualità. L’obiettivo è proseguire con lo stesso ritmo fino a completare tutte le opere in programma, anche quelle che hanno storie annose e dossier complessi, restituendo così piena vivibilità e fruibilità alla nostra città».

Tutti i lavori

  1. Piazza Santa Maria: Riqualificazione.
  2. Piazza del Lavoro: Riqualificazione.
  3. Via Caterina Gagliardi: Lavori di sistemazione.
  4. Via Scesa del Gesù: Lavori di sistemazione.
  5. Via Pignatari: Lavori di sistemazione.
  6. Piazza Morelli: Riqualificazione.
  7. Strada di accesso a San Pietro: Completamento.
  8. Sottopasso Vibo Marina: Completamento.
  9. Via Stazione: Riqualificazione.
  10. Via Vespucci Vibo Marina: Riqualificazione.
  11. Via del Pescatore: Riqualificazione.
  12. Piazza Marinella: Riqualificazione.
  13. Pala Pace: Ristrutturazione.
  14. Parco della Biodiversità (quartiere Feudotto): Realizzazione.
  15. Villa Gagliardi: Riqualificazione.
  16. Parco delle Rimembranze: Riqualificazione.
  17. Piazza Chiesa Vena Media: Riqualificazione.
  18. Il Giardino dell’Acqua (Vena Media): Realizzazione.
  19. Piazza Porto Salvo: Riqualificazione.
  20. Recupero Identitario Piazza Triparni: Intervento.
  21. Area Giochi Longobardi: Realizzazione.
  22. Terminal Bus cittadella scolastica: Realizzazione.
  23. Rifacimento manto stradale e messa in sicurezza viabilità: Interventi in
    centro cittadino e frazioni.
  24. Realizzazione marciapiede di collegamento: Via Santa Ruba.
  25. Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1º Grado Murmura: Lavori di
    adeguamento sismico (1º lotto).
  26. Scuola Secondaria di 1º Grado A. Vespucci: Lavori di adeguamento sismico
    (1º lotto).
  27. Scuola Primaria di 1º grado Don Bosco: Lavori di adeguamento sismico (1º, 2º
    e 3º Lotto).
  28. Scuola Secondaria di 1º grado Garibaldi: Lavori di adeguamento sismico (1º,
    2º e 3º Lotto).
  29. Immobile Vena Inferiore: Completamento.
  30. Immobile Vena Media: Completamento.
    Cantieri in fase di ultimazione.
    L’attività prosegue con una serie di interventi che verranno conclusi a breve. Tra i
    cantieri in fase finale:
  • Viale Affaccio: Riqualificazione e messa in sicurezza del primo tratto con
    annessa rotatoria.
  • Nuova viabilità: Realizzazione della strada di accesso al quartiere Moderata
    Durant.
  • Piazze: Riqualificazione di Piazza Giardino Tomarchiello a Bivona.
  • Manutenzione stradale: Rifacimento del manto stradale nella frazione di
    Piscopio e nella località Bitonto.

