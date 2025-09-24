Vibo, il Comune traccia un bilancio delle opere pubbliche: «31 cantieri chiusi in un anno»

i risultati

VIBO VALENTIA «Con una media di oltre due interventi al mese, sono 31 i cantieri chiusi». L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, con l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Monteleone, traccia un bilancio del primo anno di attività tra le opere pubbliche già concluse e quelle giunte nella fase di ultimazione. Tra quelle con grande attesa spiccano le aperture del Sottopasso di Vibo Marina e la strada di accesso della frazione San Pietro. L’assessore Salvatore Monteleone ha espresso la sua soddisfazione per gli esiti fin qui ottenuti e non certo scontati all’atto del suo insediamento: «Mi

sono ritrovato a dover seguire oltre 80 cantieri, la gran parte in condizione di stallo. I risultati raggiunti sono la prova di una pianificazione efficace, applicata dal mio assessorato, per la gestione dei cantieri, alcuni dei quali erano stati solo aperti. Il primo obbligo di un’amministrazione è quello di portare a conclusione le opere così da evitare il perdurare di disagi per la cittadinanza. E tenere conto anche delle

procedure legate alle scadenze temporali dei finanziamenti. Dunque, obblighi e impegni quotidiani che non possono essere disattesi. Come fin qui s’è fatto con puntualità. L’obiettivo è proseguire con lo stesso ritmo fino a completare tutte le opere in programma, anche quelle che hanno storie annose e dossier complessi, restituendo così piena vivibilità e fruibilità alla nostra città».

Tutti i lavori

Piazza Santa Maria: Riqualificazione. Piazza del Lavoro: Riqualificazione. Via Caterina Gagliardi: Lavori di sistemazione. Via Scesa del Gesù: Lavori di sistemazione. Via Pignatari: Lavori di sistemazione. Piazza Morelli: Riqualificazione. Strada di accesso a San Pietro: Completamento. Sottopasso Vibo Marina: Completamento. Via Stazione: Riqualificazione. Via Vespucci Vibo Marina: Riqualificazione. Via del Pescatore: Riqualificazione. Piazza Marinella: Riqualificazione. Pala Pace: Ristrutturazione. Parco della Biodiversità (quartiere Feudotto): Realizzazione. Villa Gagliardi: Riqualificazione. Parco delle Rimembranze: Riqualificazione. Piazza Chiesa Vena Media: Riqualificazione. Il Giardino dell’Acqua (Vena Media): Realizzazione. Piazza Porto Salvo: Riqualificazione. Recupero Identitario Piazza Triparni: Intervento. Area Giochi Longobardi: Realizzazione. Terminal Bus cittadella scolastica: Realizzazione. Rifacimento manto stradale e messa in sicurezza viabilità: Interventi in

centro cittadino e frazioni. Realizzazione marciapiede di collegamento: Via Santa Ruba. Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1º Grado Murmura: Lavori di

adeguamento sismico (1º lotto). Scuola Secondaria di 1º Grado A. Vespucci: Lavori di adeguamento sismico

(1º lotto). Scuola Primaria di 1º grado Don Bosco: Lavori di adeguamento sismico (1º, 2º

e 3º Lotto). Scuola Secondaria di 1º grado Garibaldi: Lavori di adeguamento sismico (1º,

2º e 3º Lotto). Immobile Vena Inferiore: Completamento. Immobile Vena Media: Completamento.

Cantieri in fase di ultimazione.

L’attività prosegue con una serie di interventi che verranno conclusi a breve. Tra i

cantieri in fase finale:

Viale Affaccio: Riqualificazione e messa in sicurezza del primo tratto con

annessa rotatoria.

annessa rotatoria. Nuova viabilità: Realizzazione della strada di accesso al quartiere Moderata

Durant.

Durant. Piazze: Riqualificazione di Piazza Giardino Tomarchiello a Bivona.

Manutenzione stradale: Rifacimento del manto stradale nella frazione di

Piscopio e nella località Bitonto.



