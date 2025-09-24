Vibo, il Comune traccia un bilancio delle opere pubbliche: «31 cantieri chiusi in un anno»
L’assessore Monteleone: «Proseguiamo con lo stesso ritmo fino a completare tutte le opere in programma»
VIBO VALENTIA «Con una media di oltre due interventi al mese, sono 31 i cantieri chiusi». L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, con l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Monteleone, traccia un bilancio del primo anno di attività tra le opere pubbliche già concluse e quelle giunte nella fase di ultimazione. Tra quelle con grande attesa spiccano le aperture del Sottopasso di Vibo Marina e la strada di accesso della frazione San Pietro. L’assessore Salvatore Monteleone ha espresso la sua soddisfazione per gli esiti fin qui ottenuti e non certo scontati all’atto del suo insediamento: «Mi
sono ritrovato a dover seguire oltre 80 cantieri, la gran parte in condizione di stallo. I risultati raggiunti sono la prova di una pianificazione efficace, applicata dal mio assessorato, per la gestione dei cantieri, alcuni dei quali erano stati solo aperti. Il primo obbligo di un’amministrazione è quello di portare a conclusione le opere così da evitare il perdurare di disagi per la cittadinanza. E tenere conto anche delle
procedure legate alle scadenze temporali dei finanziamenti. Dunque, obblighi e impegni quotidiani che non possono essere disattesi. Come fin qui s’è fatto con puntualità. L’obiettivo è proseguire con lo stesso ritmo fino a completare tutte le opere in programma, anche quelle che hanno storie annose e dossier complessi, restituendo così piena vivibilità e fruibilità alla nostra città».
Tutti i lavori
- Piazza Santa Maria: Riqualificazione.
- Piazza del Lavoro: Riqualificazione.
- Via Caterina Gagliardi: Lavori di sistemazione.
- Via Scesa del Gesù: Lavori di sistemazione.
- Via Pignatari: Lavori di sistemazione.
- Piazza Morelli: Riqualificazione.
- Strada di accesso a San Pietro: Completamento.
- Sottopasso Vibo Marina: Completamento.
- Via Stazione: Riqualificazione.
- Via Vespucci Vibo Marina: Riqualificazione.
- Via del Pescatore: Riqualificazione.
- Piazza Marinella: Riqualificazione.
- Pala Pace: Ristrutturazione.
- Parco della Biodiversità (quartiere Feudotto): Realizzazione.
- Villa Gagliardi: Riqualificazione.
- Parco delle Rimembranze: Riqualificazione.
- Piazza Chiesa Vena Media: Riqualificazione.
- Il Giardino dell’Acqua (Vena Media): Realizzazione.
- Piazza Porto Salvo: Riqualificazione.
- Recupero Identitario Piazza Triparni: Intervento.
- Area Giochi Longobardi: Realizzazione.
- Terminal Bus cittadella scolastica: Realizzazione.
- Rifacimento manto stradale e messa in sicurezza viabilità: Interventi in
centro cittadino e frazioni.
- Realizzazione marciapiede di collegamento: Via Santa Ruba.
- Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1º Grado Murmura: Lavori di
adeguamento sismico (1º lotto).
- Scuola Secondaria di 1º Grado A. Vespucci: Lavori di adeguamento sismico
(1º lotto).
- Scuola Primaria di 1º grado Don Bosco: Lavori di adeguamento sismico (1º, 2º
e 3º Lotto).
- Scuola Secondaria di 1º grado Garibaldi: Lavori di adeguamento sismico (1º,
2º e 3º Lotto).
- Immobile Vena Inferiore: Completamento.
- Immobile Vena Media: Completamento.
Cantieri in fase di ultimazione.
L’attività prosegue con una serie di interventi che verranno conclusi a breve. Tra i
cantieri in fase finale:
- Viale Affaccio: Riqualificazione e messa in sicurezza del primo tratto con
annessa rotatoria.
- Nuova viabilità: Realizzazione della strada di accesso al quartiere Moderata
Durant.
- Piazze: Riqualificazione di Piazza Giardino Tomarchiello a Bivona.
- Manutenzione stradale: Rifacimento del manto stradale nella frazione di
Piscopio e nella località Bitonto.
