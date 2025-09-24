Vibo, negozio privo di autorizzazioni: disposta la chiusura e sanzionato il titolare

i controlli

VIBO VALENTIA Nel corso di un’attività di controllo sul territorio, la Polizia Locale di Vibo Valentia ha disposto la chiusura immediata di un esercizio commerciale di circa 250 metri quadrati, specializzato nella vendita di casalinghi e articoli per il bricolage, risultato privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa necessaria per l’apertura e l’esercizio dell’attività. Durante l’ispezione, gli agenti hanno anche identificato cinque persone presenti all’interno del negozio, impegnate in attività lavorative. Sono in corso gli accertamenti relativi alla regolarità delle posizioni lavorative dei soggetti coinvolti, con particolare attenzione al rispetto delle normative in materia di lavoro e sicurezza. Al titolare dell’attività è stata elevata una sanzione amministrativa di 5.000 euro, ai sensi della normativa vigente. L’intervento si inserisce nel piano di controlli sistematici finalizzati alla tutela della legalità, della sicurezza e del lavoro regolare sul territorio comunale. La Polizia Locale proseguirà le verifiche nei prossimi giorni.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato