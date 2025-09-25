Si legge in: 1 minuto
Cosenza, 400 grammi di cocaina nascosti in un marsupio nell’abitazione di Sandro Maestro
La scoperta degli uomini in servizio alla Questura di Cosenza. La droga era stata occultata all’interno di una lavatrice
Pubblicato il: 25/09/2025 – 12:20
COSENZA Un controllo degli uomini in servizio alla Questura di Cosenza ha portato al rinvenimento di circa 400 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per essere analizzata. Il controllo è stato portato a termine all’interno dell’abitazione di Sandro Maestro (difeso dall’avvocato Antonio Quintieri), e la droga è stata rinvenuta all’interno di un marsupio nascosto in una lavatrice. (f.b.)
