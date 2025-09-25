Flotilla, Crosetto: «Cipro migliore soluzione per consegnare gli aiuti»

il commento

ROMA «Sto parlando con tutte le persone che hanno conoscenze a bordo» della Flotilla «e possono interloquire, perché penso che occorra fare ragionamenti di buon senso». Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con i cronisti a Palazzo Madama dopo la sua informativa in aula sugli attacchi alla Flotilla. Il ministro, dopo essere uscito dall’aula, si è intrattenuto qualche minuto con il senatore e capogruppo del Movimento 5 stelle, Stefano Patuanelli. «Ogni canale è buono per fare ragionamenti di buon senso e quindi, così come ho fatto con altri deputati e senatori dell’opposizione che hanno dei loro riferimenti o dei loro amici a bordo e anche con civili, mi sono limitato a manifestare le mie preoccupazioni», ha aggiunto Crosetto. Sulla possibilità di che la Flotilla si fermi a Cipro «non ho insistito. Mi pare una soluzione molto di buon senso quella di Cipro che consente di avere il risultato di far arrivare gli aiuti a Gaza». Inoltre, «mi sembra la cosa più saggia da fare, perché bisogna comunque garantire l’incolumità non solo dei cittadini italiani, ma anche di altre 44 Nazioni. Però il mio dovere si limita a quelli italiani», ha concluso Crosetto.