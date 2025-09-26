Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:17
Alta velocità, Fs: «Maxi investimenti al Sud nei prossimi 10 anni»

L’ad Donnarumma: «Stiamo lavorando sulla Salerno-Reggio Calabria»

Pubblicato il: 26/09/2025 – 12:17
ROMA Il volume di investimenti nelle ferrovie al Sud, «nei prossimi dieci anni, è veramente molto ingente». Lo ha detto l’Amministratore delegato del gruppo Fs, Stefano Donnarumma, durante il viaggio in anteprima del Frecciarossa 1000 di nuova generazione da Roma Termini a Napoli Centrale. Nel piano di investimenti, «il Mezzogiorno ha un ruolo molto importante – ha spiegato l’Ad – stiamo lavorando sulla Napoli-Bari che consentirà il collegamento tra Roma e Bari in tre ore, una vera rivoluzione paragonabile a quella del collegamento tra Roma e Milano; stiamo lavorando sulla Salerno-Reggio Calabria». Inoltre, «ci sono progetti importanti anche verso la Sicilia», ha concluso.

