Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:46
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la seduta

Autorità portuale di Gioia Tauro, via libera dalla Camera alla nomina di Piacenza come presidente

La IX Commissione ha dato parere favorevole anche alla nomina di Gasparato e Bagalà per Venezia e Cagliari

Pubblicato il: 26/09/2025 – 19:46
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Autorità portuale di Gioia Tauro, via libera dalla Camera alla nomina di Piacenza come presidente

ROMA Arriva il via libera anche dalla IX Commissione della Camera dei deputati per la nomina di Paolo Piacenza come presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, con sede a Gioia Tauro. La Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina nella seduta del 24 settembre. Il parere positivo riguarda anche il dottor Matteo Gasparato, indicato per la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, con sede a Venezia e il dottor Domenico Bagalà, designato per la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, con sede a Cagliari.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Autorità portuale Gioia Tauro
commissione camera dei deputati
Gioia Tauro
gioia tauro reggio
Importanti
Mar Tirreno
paolo piacenza
Reggio Calabria
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x