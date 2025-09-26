Autorità portuale di Gioia Tauro, via libera dalla Camera alla nomina di Piacenza come presidente
La IX Commissione ha dato parere favorevole anche alla nomina di Gasparato e Bagalà per Venezia e Cagliari
ROMA Arriva il via libera anche dalla IX Commissione della Camera dei deputati per la nomina di Paolo Piacenza come presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, con sede a Gioia Tauro. La Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina nella seduta del 24 settembre. Il parere positivo riguarda anche il dottor Matteo Gasparato, indicato per la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, con sede a Venezia e il dottor Domenico Bagalà, designato per la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, con sede a Cagliari.
