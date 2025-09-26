Debutto amaro per la Pirossigeno Cosenza: sfiora il pareggio, ma la Roma vince 2-1

calcio a 5

COSENZA Sfiora la rimonta all’esordio in campionato la Pirossigeno Cosenza contro la Roma. Al PalaOlgiata vittoria di misura per la Roma con le reti di Cutrupi e Ricardinho, mentre per i lupi a segno Thiago Bissoni per il 2-1 finale. Verso la fine della partita, Pedrinho sfiora il gol e l’impresa con il pareggio che sfuma a pochi secondi dalla partita.

La cronaca del match

Partenza aggressiva dei padroni di casa che vanno alla conclusione due volte nei primi minuti con Avellino e Cutrupi, senza però inquadrare lo specchio della porta. Cosenza pericoloso al 3′ con la punizione di Trentin alla quale si oppone prontamente Sarmiento. Ci vuole poi il miglior Parisi per sbarrare la strada a Fortino che prova a beffarlo con un colpo sotto da distanza ravvicinata. Occasione per Avellino al 5′, il sinistro del numero 14 giallorosso fa la barba al palo. Match molto combattuto e pieno di colpi proibiti. A metà primo tempo la Roma raggiunge già il limite dei 5 falli. Chance ghiottissima per la Pirossigeno al 12′: il tap in a porta sguarnita di Everton viene salvato sulla linea da Fortino. A gioco fermo la spinta di Marchio ai danni di un avversario viene punita con il fischio dell’arbitro e il cartellino giallo. Anche gli ospiti toccano quota 5 falli. Passa la Roma 14′ con Cutrupi che elude l’intervento di Parisi con una finta e la mette in fondo al sacco. Pochi secondi più tardi Pedrinho abbraccia troppo affettuosamente Ricardinho e l’arbitro decreta il tiro libero in favore dei padroni di casa. Alla battuta va sempre Ricardinho che la mette nel sette non lasciando scampo a Parisi. I rossoblù provano la reazione immediata con il mancino velenoso di Pedrinho sventato da Sarmiento che vola e smanaccia in corner. Ancora l’estremo difensore di casa provvidenziale sul destro di prima intenzione di Trentin. Ancora il solito Sarmiento, in grande stile, ad evitare il peggio sulla staffilata di Everton. Sale in cattedra anche Parisi, miracoloso sulle conclusioni a stretto giro di posta di Ricardinho. Si va al riposo con i capitolini avanti di due reti.

Il secondo tempo

Il secondo tempo si apre con l’occasione per Thiago Bissoni sventata come sempre dal miracoloso Sarmiento. All’ottavo minuto Joao Miguel impegna Parisi. Un minuto più tardi Fortino si esibisce in una mezza rovesciata spettacolare, reattivo Parisi che devia in angolo col piedone. Sfortunati i lupi al 11′: sulla traiettoria del sinistro di Everton, indirizzata in fondo al sacco, si trova inavvertitamente Trentin e l’occasione svanisce. La Pirossigeno spinge alla ricerca del gol che riaprirebbe i giochi. Bordata di Fantecele, deviazione provvidenziale di Sarmiento sulla traversa. A questo punto mister Paniccia prova il tutto per tutto e opta per il portiere di movimento affidando il compito a Marcelinho. La pressione produce il tentativo di Bissoni ma Sarmiento è attento. Thiago Bissoni restituisce speranza al quintetto bruzio a 1’12” dalla fine segnando con una bella incursione su azione da calcio d’angolo. Subito dopo Pedrinho spreca l’occasione del possibile pareggio. I lupi ci provano con tutte le loro forze fino all’ultimo secondo ma non riescono a trovare il gol del 2-2.

Il tabellino

ROMA: Sarmiento, Cutrupi, Avellino, Fortino, Di Eugenio. Ducci, Isgrò, Joao Miguel, Biscossi, Ricardinho, Di Eugenio, Pietrasanta. All. Reali

COSENZA: Parisi, Thiago Bissoni, Marcelinho, Lo Cicero, Fantecele. De Brasi, Adornato, Marchio, Rosato, Trentin, Everton, Pedrinho.. All. Paniccia

ARBITRI: Daniele Filannino di Jesi, Mario Certa di Marsala. CRONO: Pasquale Giaquinto di Ostia Lido.

MARCATORI: 13’25” pt Cutrupi (R), 14’48” pt tl Ricardinho (R), 18’48” st Bissoni (C).

NOTE: Gara disputata alle ore 19:00 al PalaOlgiata di Roma di fronte a 200 spettatori circa. Ammoniti: 01’28” pt Marcelinho (C), 02’29” Cutrupi (R), 11’13” pt Trentin (C), 12’23” pt Marchio (C), 14’40” pt Fortino (R), 09’21” st Ricardinho (R), 09’21” st Parisi (C), 17’49” st Bissoni (C).

