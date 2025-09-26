Mattarella: «Flotilla accolga l’offerta del Patriarcato Latino»

il viaggio verso gaza

ROMA «Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, anch’esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza, di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza». Così il Capo dello Stato, nel suo «appello alle donne e agli uomini della Flotilla», diffuso dal Quirinale in un testo che si chiude con «Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana». «Il valore della vita umana – afferma Mattarella – che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona».

