Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
cronaca
Cosenza, trovato con 160 grammi di cocaina: finisce ai domiciliari
L’uomo era già stato coinvolto nell’operazione “Alarico”
Pubblicato il: 27/09/2025 – 11:20
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA Un 46enne con precedenti per droga è stato arrestato nella giornata di ieri e tradotto in carcere. Questa mattina, a seguito della decisione del gip del tribunale di Cosenza Letizia Benigno, è passato agli arresti domiciliari. Per G.P. era stato chiesto il carcere. L’indagato (difeso dall’avvocato Mario Scarpelli), a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 160 grammi di cocaina non suddivisa in dosi. G.P. già in passato era stato arrestato per reati di droga, a seguito del coinvolgimento nell’operazione denominata “Alarico”. (F.b.)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali