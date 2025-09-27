Cosenza, trovato con 160 grammi di cocaina: finisce ai domiciliari

cronaca

COSENZA Un 46enne con precedenti per droga è stato arrestato nella giornata di ieri e tradotto in carcere. Questa mattina, a seguito della decisione del gip del tribunale di Cosenza Letizia Benigno, è passato agli arresti domiciliari. Per G.P. era stato chiesto il carcere. L’indagato (difeso dall’avvocato Mario Scarpelli), a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di 160 grammi di cocaina non suddivisa in dosi. G.P. già in passato era stato arrestato per reati di droga, a seguito del coinvolgimento nell’operazione denominata “Alarico”. (F.b.)

