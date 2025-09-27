Galleria “Vittoria” sulle Ss 106 nel Cosentino, concluse le esercitazioni di emergenza – VIDEO

sicurezza stradale

COSENZA Un’esercitazione di emergenza – organizzata da Anas in collaborazione con la prefettura di Cosenza, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il 118 e le strutture di protezione civile locale – si è svolta nella serata di ieri nella galleria ”Vittoria” sulla Ss106 ”Jonica” a Montegiordano (nel Cosentino). «L’attività aveva l’obiettivo di testare le procedure di sicurezza e di intervento in caso di incidente all’interno della galleria, verificando il coordinamento tra i diversi enti coinvolti e la piena funzionalità dei sistemi tecnologici di gestione e controllo, oltre a consolidare la cooperazione interistituzionale necessaria in caso di eventi reali – spiega Anas – Le esercitazioni periodiche, svolte in collaborazione con prefetture ed enti locali, costituiscono parte integrante delle attività di prevenzione e formazione previste dai piani di emergenza».

Qui puoi scaricare il link del video: https://we.tl/t-E7S2JcFo6I

