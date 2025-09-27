Previsto il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti

la possibile svolta

“Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump” per porre fine alla guerra a Gaza. Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz citando proprie fonti. La proposta include un graduale ritiro delle Idf dalla Striscia di Gaza, insieme al rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi, in cambio degli ostaggi israeliani vivi e deceduti. Il piano Trump in 21 punti è stato illustrato dal presidente americano nel corso dell’incontro con i leader arabi a margine dell’Assemblea Onu.

Tra i 21 punti del piano Trump per Gaza c’è anche il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia, preceduto dal rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dalla sigla dell’intesa. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Il piano, che includerebbe anche la liberazione di migliaia di detenuti palestinesi inclusi oltre 100 con sentenze all’ergastolo. (ANSA)