28/09/2025
in mare verso la “striscia”

Flotilla in acque internazionali seguita da droni

La portavoce del “Global Movement To Gaza”: situazione rischiosa ma proseguiamo

Pubblicato il: 28/09/2025 – 13:03
Flotilla in acque internazionali seguita da droni

ROMA “Le navi della Flotilla stanno continuando a muoversi verso sud-est, e si sono lasciate Creta alle spalle. Si trovano già in acque internazionali. La situazione è rischiosa ma speriamo che le pressioni di questi giorni le tutelino dagli attacchi”. A dirlo la portavoce italiana del Global Movement to Gaza Maria Elena Delia. “È stata una notte difficile per le condizioni del mare molto mosso – spiega -. Le imbarcazioni sono state monitorate da doni che, questa volta, si sono mantenuti alti. Non ci sono stati attacchi. Sono seguite a distanza dalla fregata della Marina. L’idea – sottolinea- è di proseguire verso la Striscia”. (Ansa)

