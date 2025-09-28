In Calabria si vola alto anche con i desideri

Impressioni di settembre

Le avete lette le rotte aeree che vorrebbero i calabresi? Date un’occhiata ai commenti del video di facebook sulla pagina del presidente uscente e ricandidato, Roberto Occhiuto, nel quale viene chiesto a Eddie Wilson, CEO di Ryanair, irlandese verace, entusiasmo da studente Erasmus all’Unical, tre cose che ama della Calabria. Al di là di quello che il manager ha risposto sorridente con slancio è l’espansione delle rotte che i calabresi immaginano a disegnare un libro dei sogni molto singolare. Siamo nel Regno della Fantasia Aeroportuale, dove ogni fuori sede ha un desiderio da esprimere. E a chi lo affidano?

Ovviamente a lui. «Presidente appena rieletto, faccia pressioni affinché si voli tutti i giorni verso Bologna». Come se Occhiuto avesse un joystick con la mappa d’Italia.

«Presidente Roberto Occhiuto se ha la possibilità di parlare ancora con il CEO di Ryanair, può chiedergli se si può fare un volo Bournemouth-Lamezia?». Aspetta, aspetta: Bournemouth? In Inghilterra? E non solo, l’utente entra in modalità ingegnere di volo: snocciola coincidenze, aeroporti intermedi (Malta, Cracovia, Wroclaw…), fa l’orario dei voli meglio della Sacal. Alla fine implora: «Siamo una bella comunità calabrese qui».

Ogni calabrese fuori sede sogna solo una cosa: un aereo diretto per casa senza dover dormire due notti a Cracovia. Un altro sollecita: «Fate inserire il volo Crotone-Pisa, era sempre pieno tutto l’anno!»

Qui non si scherza, per la verità. Università, ospedali, pendolarismo sanitario. E c’è chi chiede: «Lamezia Luxembourg». Secco, deciso. Come dire: lo sai già che serve, fallo.

Commenti da nuovo piano strategico Ryanair. Sotto il post che celebra le 35 rotte da/per la Calabria, 4 aerei basati e oltre 3 milioni di passeggeri all’anno, quei commenti sono una sorta di libro dei sogni, divertenti ma anche teneri. Ogni calabrese (soprattutto quelli all’estero) sembrano avere un’idea ben precisa su dove dovrebbe atterrare un Boeing 737 con cadenza giornaliera.

Wilson si sarà preso appunti? Chissà. Intanto lui sorride, beve un caffè, stringe mani, e promette che Ryanair continuerà a investire.

In attesa di un impossibile Lamezia–Giappone con scalo a Locri, continuiamo stare coi piedi per terra, anzi, sollevati da terra perchè l’operativo invernale 2025 di Ryanair in Calabria prevede: 11 rotte da Reggio Calabria, 19 rotte da Lamezia, incluse 7 nuove per/da Bratislava, Bucarest, Cracovia, Madrid, Memmingen, Trieste, Breslavia, 5 rotte da Crotone, incluse una nuova per/da Dusseldorf.

«Effetti psichedelici per nascondere i problemi», replica Pasquale Tridico, il competitor di Occhiuto all’imminente scadenza elettorale. “il turismo quest’anno non è aumentato”.

Difficile dire se arriverà mai un volo da Bournemouth, ma a ognuno è lecito volare alto, altissimo anche con la fantasia. Speriamo che volino alto anche gli uccelli, sta per riaprirsi la stagione della caccia anche in Calabria. Il consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) ci tiene a far sapere che i lavori del Ponte sullo Stretto non sono iniziati (ce n’eravamo accorti) e dunque non c’è motivo per rinviare l’apertura della stagione nella zona della costa Viola come direttive ministeriali avevano imposto alla Regione proprio in previsione dell’apertura del cantiere sullo Stretto. Si vola alto con la fantasia, sì.

p.s. E con questo pezzo chiudiamo anche le “Impressioni di settembre”. Buon voto a tutti, ripartiremo dall’autunno caldo post elezioni.