Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:02
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

verso le regionali

Incontri, comizi e “incroci” tra big di diverso colore politico. Agenda fittissima per il rush finale – NOMI

Da oggi alla chiusura, prevista per il 3 ottobre, centrodestra e centrosinistra schierano praticamente tutti i big a sostegno dei rispettivi candidati presidente

Pubblicato il: 28/09/2025 – 12:31
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Incontri, comizi e “incroci” tra big di diverso colore politico. Agenda fittissima per il rush finale – NOMI

LAMEZIA Incontri, comizi, e anche “incroci” tra big. E’ già fittissima l’agenda elettorale per quest’ultima settimana di campagna per le Regionali del 5 e 6 ottobre. Dal centrodestra al centrosinistra è uno schieramento e un dispiegamento di forze straordinari, che avranno il loro clou con la convention di tutti i leader del centrodestra, guidati dalla premier Giorgia Meloni, in programma il 30 settembre a Lamezia a sostegno della ricandidatura di Roberto Occhiuto e – anche se questa è ancora da ufficializzare – la convention dei leader del centrosinistra a sostegno della candidatura di Pasquale Tridico il 3 ottobre. A fare da corollario a questi due eventi tanti altri appuntamenti: ecco una “carrellata”, ovviamente parziale perché suscettibile di novità “ad horas”. Si conferma comunque il dato delle Regionali in Calabria come terreno di scontro e banco di prova per tutta la politica nazionale.

Centrodestra

Si muove la Lega, che oggi schiera una dei due vicesegretari nominati a maggio da Matteo Salvini, Silvia Sardone, in tour con tappe a Melito Porto Salvo, Chiaravalle e Vibo Valentia. Domani per il Carroccio ci sarà a Catanzaro anche l’europarlamentare Aldo Patriciello. Lunedì in Calabria uno dei vertici di Noi Moderati, Maria Stella Gelmini: tappe a Celico e Fuscaldo. Martedì – come già anticipato dal Corriere della Calabria – la convention dei leader Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), Antonio Tajani (Forza Italia), Matteo Salvini (Lega), Maurizio Lupi (Noi Moderati), Antonio De Poli (Udc) e Laura Castelli (Sud Chiama Nord), tutti insieme sul palco nel centro di Lamezia Terme per Occhiuto. Mercoledì 1 ottobre a Crotone ci sarà il ministro dello Sport Andrea Abodi (FdI), inoltre sempre l’1 ottobre fonti della Lega parlano anche di una ulteriore tappa calabrese di Salvini (annunciato a Sellia Marina). Il 2 ottobre a Soverato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (FdI), e infine il 3 ottobre a Vibo e poi Catanzaro Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI.

Centrosinistra

Fronte centrosinistra, stasera a Cosenza per il M5S con Tridico Roberto Fico, già presidente della Camera e candidato governatore in Campania, e la presidente della Sardegna Alessandra Todde. Sempre oggi a Polistena ci sarà il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. Lunedì a Catanzaro tappa di Pierluigi Bersani (Pd). Martedì 30 – nello stesso giorno della convention del centrodestra– in Calabria è annunciata ancora una volta la segretaria del Pd Elly Schlein (per lei si parla di una tappa a Crotone), così come è annunciato ancora una volta anche il leader di Sinistra Italiana e Avs Nicola Fratoianni (Melissa e Catanzaro): anche Angelo Bonelli, leader dei Verdi e Avs, dovrebbe scendere in Calabria martedì 30 settembre (probabile tappa a Padova). Fratoianni dovrebbe essere in Calabria anche l’1 ottobre (Soverato e Vibo). Fonti del M5S annunciano anche una nuova visita del leader Giuseppe Conte. Il 3 ottobre infine chiusura dei leader del centrosinistra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, insieme con Tridico a Lamezia e poi a Corigliano Rossano. Si tratta comunque in gran parte di appuntamenti ancora da ufficializzare. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
avs
BERSANI
BONELLI
Centrodestra
Centrosinistra
Elezioni regionali
Forza Italia
FRATELLI D’ITALIA
fratoianni
LEGA
lupi
M5S
MELONI
noi moderati
OCCHIUTO
PD
REGIONALI
Rilevanti
SALVINI
schlein
tajani
tridico
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x