Incontri, comizi e “incroci” tra big di diverso colore politico. Agenda fittissima per il rush finale – NOMI

verso le regionali

LAMEZIA Incontri, comizi, e anche “incroci” tra big. E’ già fittissima l’agenda elettorale per quest’ultima settimana di campagna per le Regionali del 5 e 6 ottobre. Dal centrodestra al centrosinistra è uno schieramento e un dispiegamento di forze straordinari, che avranno il loro clou con la convention di tutti i leader del centrodestra, guidati dalla premier Giorgia Meloni, in programma il 30 settembre a Lamezia a sostegno della ricandidatura di Roberto Occhiuto e – anche se questa è ancora da ufficializzare – la convention dei leader del centrosinistra a sostegno della candidatura di Pasquale Tridico il 3 ottobre. A fare da corollario a questi due eventi tanti altri appuntamenti: ecco una “carrellata”, ovviamente parziale perché suscettibile di novità “ad horas”. Si conferma comunque il dato delle Regionali in Calabria come terreno di scontro e banco di prova per tutta la politica nazionale.

Centrodestra

Si muove la Lega, che oggi schiera una dei due vicesegretari nominati a maggio da Matteo Salvini, Silvia Sardone, in tour con tappe a Melito Porto Salvo, Chiaravalle e Vibo Valentia. Domani per il Carroccio ci sarà a Catanzaro anche l’europarlamentare Aldo Patriciello. Lunedì in Calabria uno dei vertici di Noi Moderati, Maria Stella Gelmini: tappe a Celico e Fuscaldo. Martedì – come già anticipato dal Corriere della Calabria – la convention dei leader Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), Antonio Tajani (Forza Italia), Matteo Salvini (Lega), Maurizio Lupi (Noi Moderati), Antonio De Poli (Udc) e Laura Castelli (Sud Chiama Nord), tutti insieme sul palco nel centro di Lamezia Terme per Occhiuto. Mercoledì 1 ottobre a Crotone ci sarà il ministro dello Sport Andrea Abodi (FdI), inoltre sempre l’1 ottobre fonti della Lega parlano anche di una ulteriore tappa calabrese di Salvini (annunciato a Sellia Marina). Il 2 ottobre a Soverato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (FdI), e infine il 3 ottobre a Vibo e poi Catanzaro Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI.

Centrosinistra

Fronte centrosinistra, stasera a Cosenza per il M5S con Tridico Roberto Fico, già presidente della Camera e candidato governatore in Campania, e la presidente della Sardegna Alessandra Todde. Sempre oggi a Polistena ci sarà il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. Lunedì a Catanzaro tappa di Pierluigi Bersani (Pd). Martedì 30 – nello stesso giorno della convention del centrodestra– in Calabria è annunciata ancora una volta la segretaria del Pd Elly Schlein (per lei si parla di una tappa a Crotone), così come è annunciato ancora una volta anche il leader di Sinistra Italiana e Avs Nicola Fratoianni (Melissa e Catanzaro): anche Angelo Bonelli, leader dei Verdi e Avs, dovrebbe scendere in Calabria martedì 30 settembre (probabile tappa a Padova). Fratoianni dovrebbe essere in Calabria anche l’1 ottobre (Soverato e Vibo). Fonti del M5S annunciano anche una nuova visita del leader Giuseppe Conte. Il 3 ottobre infine chiusura dei leader del centrosinistra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, insieme con Tridico a Lamezia e poi a Corigliano Rossano. Si tratta comunque in gran parte di appuntamenti ancora da ufficializzare. (c. a.)

