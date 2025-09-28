LE ELEZIONI AI RAGGI X

CATANZARO La sfida di Catanzaro e per Catanzaro. Le elezioni regionali de 5 e 6 ottobre sono un formidabile banco di prova per l’intera politica calabrese e soprattutto catanzarese, che per questo appuntamento con le urne schiera, come raramente forse è accaduto nelle ultime tornate, anche figure di rango elevatissimo, “giganti”, leader territoriali e tanti rappresentanti istituzionali ai vari livelli. Un ragionamento che vale soprattutto per il centrodestra, se solo si considera a esempio che in campo, alla guida della lista di Fratelli d’Italia per la circoscrizione centrale, c’è il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, coordinatrice regionale e big nazionale del partito di Giorgia Meloni, affiancata tra l’altro dal vicepresidente uscente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, e per la Lega, come capolista, c’è Filippo Mancuso, presidente uscente del Consiglio regionale e commissario del Carroccio calabro. Ma i big sono davvero tanti, in corsa per questa competizione elettorale che si intreccia inevitabilmente anche con gli assetti al Comune capoluogo, nel senso che le Regionali sicuramente avranno un effetto diretto anche sulle trattative per le future candidature a sindaco della capitale della Calabria. Si tratta solo da capire se questo effetto diretto potrà essere immediato o più diluito nel tempo, ma non c’è analista politico che non mette in relazione Regionali e Amministrative. Del resto, lo fa capire anche un dato: al voto del 5 e 6 ottobre sono candidati, tra centrodestra e centrosinistra, quattro consiglieri comunali in carica, e poi, versante fronte progressista, due assessori comunali in carica tra cui il vicesindaco, Giusy Iemma (Pd). Nel complesso, alle Regionali si candidano poi due consiglieri regionali uscenti espressione della città di Catanzaro – Mancuso e Antonello Talerico (Forza Italia) – e un assessore regionale uscente, appunto Pietropaolo. Dunque, Catanzaro è davvero una “piazza calda” delle Regionali.

Il centrodestra

Perché è un “parterre de roi”, quello che Catanzaro mette a disposizione degli elettori, in particolare nel centrodestra a sostegno del candidato presidente Roberto Occhiuto. E figure quasi “titaniche”. Anzitutto Fratelli d’Italia, che punta sull’asse solido e collaudato Ferro-Pietropaolo, al quale si aggiungerà anche l’apporto di un consigliere regionale uscente in quota meloniana molto quotato nell’area centrale, Antonio Montuoro. La Lega risponde con Mancuso e con la candidatura di Silvia Parente, figlia di Claudio, già consigliere regionale nelle passate legislature. Prove muscolari poi sono annunciate in Forza Italia, perché con gli azzurri si candidano l’uscente Talerico ma anche il segretario provinciale del partito Marco Polimeni, per il quale si sta spendendo anche l’ex sindaco di Catanzaro Sergio Abramo (e Talerico e Polimeni sono anche entrambi consiglieri comunali nel capoluogo). Con Forza Italia corre poi un’altra “figlia d’arte”, Elisabetta Aiello (il padre è Piero, già più volte assessore e consigliere regionale e parlamentare), dai “bene informati” ritenuta particolarmente competitiva anche perché potrebbe avere l’apporto di un nome storico del centrodestra, Mimmo Tallini, che a sua volta è stato fino all’ultimo in lizza per una candidatura con Forza Italia poi “bloccata” – sempre secondo fonti qualificate – da numerose resistenze interne al partito azzurro. Quotazioni alte vengono inoltre assegnate a due candidati con la lista Occhiuto Presidente: il già consigliere regionale Frank Mario Santacroce e Pippo Capellupo, nome storico del mondo moderato di Catanzaro. Come è evidente, dunque, a Catanzaro sarà davvero una sfida serratissima nel centrodestra: e per dirla tutta, chi la spunterà in termini percentuali tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia avrà verosimilmente la “golden share” sulle future Amministrative. In questa ottica gli analisti inquadrano comunque anche il risultato che possono ottenere altre liste nel centrodestra come Noi Moderati, che potrà misurarsi con la candidatura della consigliere comunale Lea Concolino.

Il centrosinistra

Dinamiche invece diverse nel centrosinistra, che nelle liste a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico non schiera vero e propri “bomber” ma schiera comunque diverse figure di spicco nel panorama politico del territorio. Un dato emerso plasticamente alla lettura delle liste nel fronte progressista è l’”ordine sparso” con il quale si è mossa la maggioranza di centrosinistra che sostiene il sindaco Nicola Fiorita al Comune, se solo si pensa che la vicesindaco Iemma si candida con il Pd, l’assessore comunale Vincenzo Costantino con Dp e il presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco con Avs. In un contesto particolarmente impegnativo – nella lista dem nell’area centrale della Calabria infatti si ricandidano i tre uscenti Ernesto Alecci, Amalia Bruni e Raffaele Mammoliti – la Iemma, già presidente regionale del Pd, secondo gli osservatori politici si gioca comunque le sue chance come anche Bosco in Avs (che nel collegio ricandida l’uscente Antonio Lo Schiavo). Ma molti analisti guardano con particolare attenzione, anche in ottica Amministrative, alla candidatura nella lista di Dp di Francesco Pitaro, già consigliere regionale, protagonista nei mesi scorsi di una fiera battaglia contro i “capibastone” del Pd e anche di diverse battaglie politiche come quella per il secondo pronto soccorso di Catanzaro. Infine, per il M5S candidatura della giornalista Terri Boemi nel segno della testimonianza identitaria. (a. cant.)

