Nessuna minaccia, archiviato il procedimento nei confronti di un cosentino

la decisione

COSENZA Il Giudice per le indagini preliminari, Giuseppa A. Ferrucci, ha archiviato il procedimento nei confronti di D.R. (difeso dall’avvocato Carlo Esbardo) di minacce nei confronti della parte offesa individuato in F.S. La proposta di archiviazione era stata proposta dal pm in quanto «non sussistono gli elementi costitutivi dei reati oggetto del presente procedimento penale». La questione parte da una querela presentata da F.S. il 17 aprile 2023, che aveva riferito di essere vittima di «una condotta persecutoria attraverso pedinamenti con l’automobile e mediante la pubblicazione di post diffamatori sui social network». Per il gip, la denuncia «non appare idonea ad integrare la fattispecie di reato ipotizzata in quanto non vengono in rilievo condotte di minaccia o di violenza tali da determinare alterazioni nella vita della persona offesa necessarie per il suo perfezionamento». (f.b.)