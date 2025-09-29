Celico, Gelmini incontra candidate e candidati di Noi Moderati e promuove il “reddito di merito”
Per l’ex ministra, oggi senatrice, «fondamentale incentivare la restanza in questi territori»
CELICO L’ex ministra, oggi senatrice di Noi Moderati, Maria Stella Gelmini arriva puntualissima all’incontro organizzato dal partito a Celico, in provincia di Cosenza. La stretta di mano a candidate e candidati, arriva a pochi giorni dalla chiusura di una campagna elettorale particolarmente intensa. «Una grande corsa e siamo qui come Noi Moderati con convinzione a sostenere Roberto Occhiuto. Un amministratore capace e soprattutto innamorato della sua Calabria e credo che queste siano caratteristiche fondamentali per trasformare la regione da Cenerentola in protagonista della vita politica». Accanto a Gelmini, anche Pino Galati, vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale di Noi Moderati, i dirigenti Maurizio Vento, Nino Foti e Franco Pichierri.
Tra restanza e reddito di merito
«Abbiamo candidate e candidati capaci, espressione della società civile e del mondo delle professioni», sostiene Gelmini. Da ex ministra dell’istruzione, inevitabile un riferimento ad uno dei temi di più stretta attualità nella campagna elettorale calabrese: i giovani, la loro formazione e il loro futuro e dunque, la proposta del candidato Occhiuto legata al reddito di merito. «I giovani sono la nostra priorità, ed è fondamentale incentivare la restanza in questi territori. Credo sia un elemento molto importante nel programma di Roberto Occhiuto» ed «è importante anche per Noi Moderati e sicuramente con Maurizio Lupi lavoreremo nella stessa direzione. Nella prossima legge di bilancio, dobbiamo creare le condizioni per un salario dignitoso per i giovani e soprattutto per fare in modo che i migliori talenti del Mezzogiorno non debbano andare via per avere un futuro». (f.b.)
