Celico, Gelmini incontra candidate e candidati di Noi Moderati e promuove il “reddito di merito”

verso il voto

CELICO L’ex ministra, oggi senatrice di Noi Moderati, Maria Stella Gelmini arriva puntualissima all’incontro organizzato dal partito a Celico, in provincia di Cosenza. La stretta di mano a candidate e candidati, arriva a pochi giorni dalla chiusura di una campagna elettorale particolarmente intensa. «Una grande corsa e siamo qui come Noi Moderati con convinzione a sostenere Roberto Occhiuto. Un amministratore capace e soprattutto innamorato della sua Calabria e credo che queste siano caratteristiche fondamentali per trasformare la regione da Cenerentola in protagonista della vita politica». Accanto a Gelmini, anche Pino Galati, vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale di Noi Moderati, i dirigenti Maurizio Vento, Nino Foti e Franco Pichierri.

Tra restanza e reddito di merito

«Abbiamo candidate e candidati capaci, espressione della società civile e del mondo delle professioni», sostiene Gelmini. Da ex ministra dell’istruzione, inevitabile un riferimento ad uno dei temi di più stretta attualità nella campagna elettorale calabrese: i giovani, la loro formazione e il loro futuro e dunque, la proposta del candidato Occhiuto legata al reddito di merito. «I giovani sono la nostra priorità, ed è fondamentale incentivare la restanza in questi territori. Credo sia un elemento molto importante nel programma di Roberto Occhiuto» ed «è importante anche per Noi Moderati e sicuramente con Maurizio Lupi lavoreremo nella stessa direzione. Nella prossima legge di bilancio, dobbiamo creare le condizioni per un salario dignitoso per i giovani e soprattutto per fare in modo che i migliori talenti del Mezzogiorno non debbano andare via per avere un futuro». (f.b.)

