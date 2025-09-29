Si legge in: 1 minuto
Dionisi a “Marassi” per Sampdoria-Catanzaro
Resi noti gli arbitri della sesta giornata di campionato in serie B. Aquile in campo mercoledì
Pubblicato il: 29/09/2025 – 14:21
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri del turno infrasettimanale (sesta giornata) del campionato in serie B che si terrà nel turno infrasettimanale che si giocherà martedì e mercoledì prossimi.
Martedì 30 settembre – ore 20:30
Frosinone – Cesena: Pezzuto; Juve Stabia – Mantova: Calzavara; Padova – Avellino: Rapuano; Palermo – Venezia: Marinelli; Reggiana – Spezia: Zanotti Virtus Entella – Bari: Tremolada.
Mercoledì 1 ottobre – ore 20:30
Carrarese – Modena: Galipò; Empoli – Monza: Mucera; Pescara – Südtirol: Massimi; Sampdoria – Catanzaro: Dionisi.
