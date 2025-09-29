Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:34
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le designazioni

Dionisi a “Marassi” per Sampdoria-Catanzaro

Resi noti gli arbitri della sesta giornata di campionato in serie B. Aquile in campo mercoledì

Pubblicato il: 29/09/2025 – 14:21
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Dionisi a “Marassi” per Sampdoria-Catanzaro

ROMA Sono stati resi noti gli arbitri del turno infrasettimanale (sesta giornata) del campionato in serie B che si terrà nel turno infrasettimanale che si giocherà martedì e mercoledì prossimi.

Martedì 30 settembre – ore 20:30

Frosinone – Cesena: Pezzuto; Juve Stabia – Mantova: Calzavara; Padova – Avellino: Rapuano; Palermo – Venezia: Marinelli; Reggiana – Spezia: Zanotti Virtus Entella – Bari: Tremolada.

Mercoledì 1 ottobre – ore 20:30

Carrarese – Modena: Galipò; Empoli – Monza: Mucera; Pescara – Südtirol: Massimi; Sampdoria – Catanzaro: Dionisi.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
arbitri serie b
arbitro sampdoria-catanzaro
catanzaro calcio
sampdoria-catanzaro
sport
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Sport
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x