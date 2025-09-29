Energia gratis, scoperto un sistema clandestino nel Reggino: 2 arresti

il “trucco”

REGGIO CALABRIA Un sistema ingegnoso ma illegale, studiato per bypassare la rete elettrica pubblica e alimentare intere abitazioni senza alcuna spesa. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra durante un controllo mirato sul territorio. L’intervento ha portato alla luce collegamenti abusivi perfettamente funzionanti, tanto da garantire energia costante alle abitazioni interessate. Per due persone è scattato l’arresto. Le verifiche non si sono fermate a Bagnara Calabra: i militari hanno esteso i controlli anche a Palmi, dove sono stati individuati altri allacci clandestini. In questo caso, due persone sono state denunciate. Complessivamente, il danno stimato per l’energia sottratta ammonterebbe a circa 25 mila euro.

