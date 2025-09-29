Occhiuto si congratula con Acquaroli: «Prossima settimana faremo il 2-0»

elezioni

«Congratulazioni a Francesco Acquaroli, confermato presidente della Regione Marche.

I marchigiani hanno premiato inequivocabilmente il buongoverno del centrodestra.

Ci vediamo tra una settimana in Calabria per festeggiare un’altra grande vittoria e il 2-0 sulla sinistra». Lo afferma Roberto Occhiuto, presidente uscente e candidato del centrodestra alle Regionali in Calabria, in seguito alla vittoria di Francesco Acquaroli nelle Marche. Il candidato di centrodestra si è imposto sullo sfidante del campo largo Matteo Ricci.

